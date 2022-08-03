شرطة تعز تعلن ضبط متهم بقتل أحد التجار في "نجد قُسيم"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة تعز، يوم الثلاثاء، تمكنها من إلقاء القبض على متهم بقضية قتل أحد التجار بريف المحافظة.

وقال الإعلام الأمني بشرطة تعز، إن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز تمكنت من القبض على المدعو (ع . م . ح) المتهم بقتل المواطن محمد سيف علي صاحب محل تجاري في منطقة نجد قسيم.

وأشار إلى أن الحملة الأمنية تحركت في ساعة متأخرة بعد منتصف الليلة الفائتة إلى منطقة نجد قسيم بعد عملية رصدٍ وتحرٍ دقيقة لمكان تواجد المتهم.

وأكد أنه قد تم إيداع المتهم الحجز لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى جهة الاختصاص لينال جزاءه الرادع.

