خمسة من أسرة واحدة.. وفاة سبعة أشخاص نتيجة سيول الأمطار بـ"حجة"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي سبعة مواطنين، منهم خمسة من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، نتيجة سيول الأمطار، في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن إمطارًا غزيرة هطلت على عزلة بني حيدان، بمديرية المحابشة، ما أدى إلى تهدم منزل، توفي على إثره خمسة أشخاص من أسرة واحدة.

وأوضحت المصادر أسماء المتوفين وهم: بشارعلي عبده عسر، عبدالوهاب علي عبده عسر، سوسن علي عبده عسر أمنه علي عبده عسر، عادل علي شوعي أشرم.

وأضافت المصادر، أن صاعقة رعدية، أودت بحياة رجل وامرأة، في منطقة وادي حمرة، مديرية مبين، محافظة حجة.



وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة تسبّبت في انهيار عدد من المنازل في المحابشة، وقطع الطرقات وجرفها في مديرية أفلح اليمن.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال في فرق الانقاذ المجتمعية من أبناء المنطقة تبحث عن مفقودين جراء سيول الأمطار التي هطلت على المحافظة عصر اليوم الثلاثاء.

وكانت الأمطار التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية خلال الأسبوعين الماضيين قد تسببت بوفاة أكثر من 22 مواطنا بينهم نساء وأطفال.