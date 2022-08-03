صنعاء.. أهالي همدان يهدمون سورًا بنته مليشيا الحوثي على أراضيهم

المنامة - ياسر ابراهيم - هدَم العشرات من أبناء القبائل في صنعاء، سورًا بنته مليشيا الحوثي، أرادت من خلاله السيطرة على عقارات واسعة من أملاك السكان في مديرية همدان شمالي صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي استولت قبل نحو عام على ألف وخمسمائة لبنة عشارية في قرية العرّة بهمدان وسورتها لصالح مؤسسة حوثية، على غرار المؤسسات الإيرانية تدعى مؤسسة الشهداء.

وحسب الأهالي وناشطين، فإن أبناء قرية العرّة اتحدوا في مواجهة السطو الحوثي على أراضيهم، وواجهوا الهمجية الحوثية عبر القضاء، وانتزعوا حكمًا من محكمة همدان بأن الأراضي ملكا لهم.

وشرع أهالي القرية أمس الاثنين في هدم السور الحوثي كليًا بعد الحكم القضائي الذي مكنهم من أراضيهم.

وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي أرسلت اليوم الثلاثاء حملة عسكرية كبيرة على قرية العرة بهمدان، وخطفت العشرات من أبناء القرية، وفرضت حصارًا خانقا على جميع سكان القرية.

وقدرت المصادر المحلية عدد المخطوفين اليوم الثلاثاء بثلاثين شخصًا في محاولة من المليشيا الانقلابية ترهيب السكان للسيطرة على عقاراتهم.

تشكل همدان أحد أهم بؤر المقاومة ضد الحوثي، وفشلت الحملات الحوثية العسكرية في إخضاع القرية منذ سنوات.