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حجة.. مقتل وإصابة سبعة مواطنين في حادث مروري بقفل شمّر

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب سبعة مواطنين، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث مروري مؤلم، في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن شابا قتل، وأصيب ستة آخرين؛ إثر انقلاب مركبة كانت تقلّهم بعقبة الهضة، بمديرية قفل شمر، محافظة حجة.

يأتي هذا في ظل تزايد الضحايا اليمنيين نتيجة طرق الموت الوعرة، والتي يطلق عليها "طرقات الموت"، وذلك في ظل تجاهل الجهات المختصة.

ويقدّر عدد ضحايا اليمنيين نتيجة الحوادث المرورية بنحو 11 آلف قتيلًا ومصابًا، بحسب إحصاءات رسمية.

وتكشف هذه الإحصاءات أن ضحايا اليمن من الحوادث المرورية سنويًا تفوق ضحايا الحرب في جبهات القتال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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