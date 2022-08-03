أبين.. قوات الشرطة تحرر شخصين كانا محتجزين لدى مسلحين قبليين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة أبين (جنوبي اليمن)، تحرير شخصين كانا محتجزين لدى مسلحين قبليين.



وقالت في بيان لها، مساء الاثنين، إنها تمكنت وبعد جهود استمرت ليومين من تحرير مواطنين من أبناء محافظة إب، كانا محتجزين لدى قبيلة "ال غسيل ".



وأشارت إلى أن القبيلة تدّعي أن أحد أبنائهم مسجون في محافظة إب، وأقدمت على هذه الخطوة للضغط من أجل إطلاق سراح ابنهم.



وأوضحت شرطة أبين، أنها وبعد تحرير المحتجزين قامت بتسليمهم ممتلكاتهم الخاصة.



ودعا البيان كافة القبائل إلى عدم نهج مثل هذه الاساليب التي تخل بالسكينة العامة والدخيلة على محافظة أبين ومجتمعها.

