الوزير الحريزي يشيد بجهود صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - زار معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي صباح اليوم مقر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

وكان في استقباله المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة وقيادات وكوادر الصندوق الذين رحبوا بزيارة معالي الوزير إلى الصندوق. وخلال الزيارة طاف معالي الوزير و مرافقوه بإدارات الصندوق مشيداً بما حققه الصندوق في مجال البنية التحتية والبناء المؤسسي خلال فترة زمنية وجيزة وحث الحريزي الصندوق على عدم الاكتفاء بما تحقق ، داعيا إلى بذل المزيد ومضاعفة الجهود، مؤكدا أن دور صندوق صيانة الطرق أساسي وحيوي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر صيانة شبكة الطرق وهذا الدور ملموس بشكل بارز. واضاف الحريزي بأن زيارته للصندوق تأتي تأكيدا على دعم القيادة السياسية وقيادة وزارة الاشغال العامة والطرق لأنشطة صندوق صيانة الطرق والجسور. بدوره شكر المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة بالزيارة التي قام بها معالي الوزير إلى الصندوق قائلا إن الزيارة اعطتنا روح معنوية عالية. وأفاد الماس إن الزيارة التي قام بها معاليه تعد دافع قوي لنا للسير قدماً نحو مواصلة العمل تحت قيادتكم الطموحة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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