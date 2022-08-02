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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت الحكومة اليمنية بإعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

بلادنا ترحب بمقتل زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري

وقالت وزارة الخارجية في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "لقد مثل – ومازال- تنظيم القاعدة الإرهابي تهديدًا قويا لليمن وللعالم وتسبب هذا التنظيم بقيادة الإرهابي الظواهري في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في اليمن التي استهدفت المدنيين وأجهزة ومنتسبي الحكومة، وتسببت بمقتل مئات الأبرياء.

وجددت الحكومة اليمنية التزامها بمكافحة الإرهاب، والعمل على زيادة التنسيق والتعاون الدولي وبما يخدم تعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب لاستئصال كافة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وبما يخدم حماية المدنيين في اليمن وكافة أنحاء العالم.



أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن "الظواهري كان مسؤولًا عن مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة"، مضيفا أن "العدالة تحققت بعد مقتله".



وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة مستمرة في تعقب وقتل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن "الظواهري كان يختبئ مع أفراد مع عائلته في كابول، لكن لا أحد من عائلته أصيب في الضربة، ولم يقع ضحايا مدنيين".



وأشار بايدن، إلى أن "عملية استهداف الظواهري خُططت بدقة لتقليل الأضرار الجانبية ولعدم سقوط ضحايا مدنيين"، لافتا إلى أنه "وافق عليها قبل أسبوع".



وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا بأن تكون أفغانستان ملاذًا للإرهابيين".

وأكد الرئيس جو بايدن أنه يأمل أن يساعد مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر على "طي الصفحة".

وتوجه بايدن في خطابه إلى أقارب الضحايا قائلا: "آمل أن يسمح لهم هذا الإجراء الحاسم بطي الصفحة"، على هذه الهجمات التي خطط لها تنظيم القاعدة وزعيمه حينها أسامة بن لادن الذي خلفه الظواهري.



رحبت السعودية، الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن "أيمن الظواهري، يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون".



وأكدت السعودية "أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها".

وأهابت السعودية "بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن "الظواهري كان مسؤولًا عن مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة"، مضيفا أن "العدالة تحققت بعد مقتله".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة مستمرة في تعقب وقتل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن "الظواهري كان يختبئ مع أفراد مع عائلته في كابول، لكن لا أحد من عائلته أصيب في الضربة، ولم يقع ضحايا مدنيين".

وأشار بايدن إلى أن "عملية استهداف الظواهري خُططت بدقة لتقليل الأضرار الجانبية ولعدم سقوط ضحايا مدنيين"، لافتا إلى أنه "وافق عليها قبل أسبوع".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا بأن تكون أفغانستان ملاذًا للإرهابيين".

أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، بنجاح عملية استهداف زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بغارة جوية أمريكية في كابول.

وقال أوباما، في تغريدة على تويتر: "بعد أكثر من عشرين عامًا على أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، تم أخيرًا تقديم أحد العقول المدبرة لهذا الهجوم الإرهابي وخليفة أسامة بن لادن كزعيم للقاعدة - أيمن الظواهري - إلى العدالة".



وأكد أن العملية "تكريم لقيادة الرئيس جو بايدن، وأعضاء مجتمع الاستخبارات الذين عملوا لعقود من الزمن لأجل هذه اللحظة، ومحترفي مكافحة الإرهاب الذين تمكنوا من تحييد الظواهري من دون أي إصابة مدنية".

ومنتصف ليل الإثنين الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميا مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بغارة أمريكية نفذت في أفغانستان، وقال إنها "خططت بعناية لتجنب سقوط مدنيين".

وقال بايدن إن الظواهري قتل بغارة من طائرة مسيرة "من دون وجود قوات أمريكية على الأرض"، مضيفا أن العملية "تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة عالية".

وأضاف: "أعطيت التصريح بقتل الظواهري بعد أن تمكنت استخباراتنا من تحديد موقعه، حيث انتقل إلى وسط كابول للقاء أفراد من عائلته".

وأكد على أنه "بعد مراجعة المعلومات بدقة، صرحت بالضربة الدقيقة التي ستخرجه من ميدان المعركة إلى الأبد".

وأضاف أنه "لم يتعرض أي من أفراد عائلته أو أي مدنيين إلى الضرر بسبب الضربة".

وأوضح أن "كل من يهدد الأمريكيين، لا يهم الوقت الذي يستغرقه الأمر، ولا يهم أين يختبئ، ستجده الولايات المتحدة وستتخلص منه"، مشددا على أن واشنطن "لن تسمح بتحول أفغانستان إلى منصة لانطلاق هجمات ضد الولايات المتحدة".

وأردف قائلا: "لم نسع إلى هذه الحرب ضد الإرهابيين بل هم جاؤوا إلينا"، وأكد على أنه "لن نسمح بتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهاب، وسنبقى متيقظين وسنفعل كل ما يلزم لضمان سلامة الأمريكيين في العالم".

وقال الرئيس الأمريكي إنه يأمل أن يساعد مقتل الظواهري عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر على "طي الصفحة".

وتوجه بايدن إلى أقارب الضحايا بالقول: "آمل أن يسمح لهم هذا الإجراء الحاسم بطي الصفحة" على هذه الهجمات التي خطط لها تنظيم القاعدة وزعيمه حينها، أسامة بن لادن، الذي خلفه الظواهري.

وتولى الظواهري زعامة القاعدة عام 2011 بعد مقتل، أسامة بن لادن، الذي يعد العقل المدبر لهجمات سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف مدني.