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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير التعليم العالي والفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم أثناء تدشين بوابة التنسيق للجامعات اليمنية وكليات المجتمع في العاصمة المؤقتة عدن، على أهمية البوابة الإلكترونية للطلاب الراغبين في التسجيل والالتحاق بالجامعات اليمنية وكليات المجتمع الحكومية والأهلية، والحصول على فرصة التنسيق عبر الإنترنت.

التعليم العالي تطلق بوابة الكترونية للتنسيق في الجامعات وكليات المجتمع

وأشار الوصابي إلى أن بوابة التنسيق للجامعات تعُد منصة رئيسية للتعليم العالي، ونقله نوعية للنهوض بالتعليم في اليمن.. منوها بالجهود التي بذلها قطاع الشؤون التعليمية بالوزارة، لإنجاز وتطوير البوابة الالكترونية، بما تكفل إتاحة الفرصة وتذليل الصعوبات أمام الطلاب للإلتحاق في الجامعات الحكومية والأهلية.

ناقش لقاء تربوي مشترك بين وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، برئاسة نائب وزير التربية الدكتور علي العباب ووكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، التحديات التي تواجه انطلاق العملية التعليمية الاسبوع المقبل.

واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادات مكتب التربية بالمحافظة والمديريات والمدراء العامين للمديريات، ابرز التحديات في مجالات البنى التحتية من فصول مدرسية ومدارس جديدة، ونقص في المعلمين والمستلزمات المدرسية، ووضع المعلمين المعيشي.

واشاد اللقاء، بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية لسير العملية التعليمية وفي مقدمتها استمرار تمويل طباعة الكتاب المدرسي وتخصيص مليار ومئتي مليون ريال لدعم انشاء مدرسة جديدة وبناء فصول اضافية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى جانب تقديم حوافز مالية للمعلمين لتحسين مسواهم المعيشي.

كما اكد اللقاء على استمرار التعاون والشراكة بين الوزارة والسلطة المحلية لتعزيز دور القطاع التربوي بالمحافظة ودعمه في مواجهة التحديات.

افتتح وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، ومعه وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد الدكتور حسين الاعوش، مصنعًا لانتاج مادة الاوكسجين الصناعي وتعبئة الاسطوانات بقدرة إنتاجية 200 إسطوانة يوميًا بدعم من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية في إطار مكافحة (كوفيد-19).

وأشار الوكيل الفاطمي، إلى أهمية هذا المشروع في تلبية جزء كبير من إحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة بمادة الأكسجين والتي تعتبر من أساسيات العمل الطبي في المستشفيات..مشيدًا بالدعم الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الصحة العالمية لمحافظة مأرب في العديد من الجوانب الصحية.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد، بان هذا المصنع يأتي في إطار إنشاء 14 مصنعًا لانتاج وتعبئة إسطوانة الأوكسجين في المحافظات المحررة تم بناءها بتكلفة تزيد عن ثلاثة ملايين دولار امريكي كانت مقدمة لشراء مادة الأوكسجين في عدد من المستشفيات الحكومية لفترة محددة، وتم الاستفادة منها في انشاء مصانع من اجل إستمرار إمداد المستشفيات في المحافظات المحررة بالاوكسجين.

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش،، دورة تدريبية في مجال الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للطلاب بمدارس مديريتي عتق ومرخة السفلى بتمويل من منظمة اليونيسيف.

ويتلقى مائة وثلاثة وعشرين متدربًا ومتدربة من مديري المدارس بالمديريتين،والاخصائيين الاجتماعيين على مدى خمسة ايام، جملة من المعارف الاساسية المتصلة بكيفية التعامل مع الطلاب في الصفوف الاولى اثناء كوارث الحروب ومابعدها، وكيفية وقايتهم نفسيًا من اثارها السلبية.

ترأس محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة، لمناقشة الأوضاع وخطط الاداء.

واشاد المحافظ شمسان في الاجتماع بحضور مدير مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي والقائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحيم السامعي، وأعضاء مجلس الادارة، بعملية التأهيل والترميمات التي شهدتها أقسام الطوارئ والمختبرات والرقود والعيادات الخارجية وشبكة التحكم المرئي وغيرها من الاقسام الطبية التي ستعمل على تحسين كفاءة الخدمة الطبية للمواطنين وحل الاشكالات المعيقة للاداء.

واشار إلى أن النهضة الكبيرة التي تشهدها هيئة مستشفى الثوره العام بتعز هي خلاصة جهود مضنية خلال الفترة الماضية وتوجت بنقلة نوعية سيلمسها المواطن كاولوية مهمة للسلطة المحلية بجانب التعليم والامن.

كما أقر الاجتماع عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع لما فيه تحسين الخدمات الطبية على مدار الساعة.

وخلال الاجتماع، استعرض القائم باعمال الهيئة، مشروع التأهيل الذي شمل معظم الاقسام والعيادات وتنظيم لوائح الخدمة الطبية وجودتها.

وكان المحافظ شمسان، طاف بجميع أقسام الرقود والطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المركزة، وزار عدد من المرضى..موجهًا إدارة الهيئة بتقديم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.