محور تعز: مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 3400 خرق للهُدنة تسببت بمقتل وإصابة 175 مدنياً وعسكرياً

أعلن الجيش الوطني، رصد قواته أكثر من 3400 خرق للهُدنة الأممية ارتكبتها مليشيا الحوثي في مختلف جبهات محافظة تعز، منذ بدء سريان الهُدنة في الثاني من أبريل الماضي.



وقال نائب شعبة التوجيه في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إن مليشيا الحوثي ارتكبت (3437) خرقاً للهدنة في جبهات تعز، خلال فترة المدة التي تنتهي اليوم الثلاثاء.



وأضاف في منشور على صفحته في الفيسبوك، رصدها محرر "يمن شباب نت"، أن الخروقات الحوثية نتج عنها (17) شهيداً و(104) جريح من العسكريين، و( 8 ) شهداء و(46) جريحاً من المدنيين.



ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تواصل حشد تعزيزاتها العسكرية إلى تعز، كما لاتزال مستمرة وبوتيرة عالية باستحداث مواقع ومتارس جديدة خصوصا في الجبهة الشمالية للمدينة، وتنوي شن هجوم مباغت على جبهات محور تعز المختلفة.



وتابع: "كما قامت المليشيات خلال الأيام القليلة الماضية بنشر قناصات بصورة غير مسبوقة وتمركزها بأماكن مستحدثة في مختلف جبهات محيط المدينة والارياف، وتستهدف من خلالها الأبرياء.



وأكد المتحدث العسكري في محور تعز، استمرار المليشيات الإرهابية الحوثية الايرانية المجرمة بإغلاق الطرق والممرات الإنسانية الرئيسية من وإلى تعز.. مؤكداً في المقابل التزام الجيش الوطني بانضباطية عالية بالهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.



ووافقت الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في اليمن، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الماضي.



