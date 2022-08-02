الجوف.. تهدم منازل وجرف ممتلكات وأنباء عن ضحايا ومفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة الحزم

المنامة - ياسر ابراهيم - تضررت عدداً كبيراً من المنازل والممتلكات، وسط أنباء عن ضحايا ومفقودين، جراء السيول التي اجتاحت مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمالي اليمن).



وقال مراسل "يمن شباب"، إن سيولاً جارفة اجتاحت مدينة الحزم (عاصمة الجوف) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من عدة جوانب ومن أماكن وأودية هجرتها السيول منذ زمن.



وأوضح في تغريدة على تويتر أن السيول أحدثت أضراراً كبيرة في الممتلكات منها انهيار منزل مواطن وتضرر جزئي لبعض المنازل في القرى والحارات داخل مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.



من جهتهم قال سكان محليون، إن السيول خلفت ضحايا بشرية ومفقودين؛ لكننا لم يتسنى لنا التأكد من صحة المعلومات حتى اللحظة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل، صوراً وفيديوهات للسيول وهي تجتاح المنازل والشوارع وألحقت أضراراً كبيرة في المركبات والأراضي الزراعية، وسط تنديد بتقاعس مليشيا الحوثي عن القيام بمسؤولياتها لمواجهة الكارثة.



وأشاروا إلى أن عشرات الجرافات التابعة للمليشيات والتي تستخدمها في حفر الخنادق في أطراف المدينة ترفض اغاثة المواطنين العالقين في السيول.



وتشهد محافظة الجوف وعدد من المحافظات منذ عدة أيام أمطاراً رعدية غزيرة وسيولا جارفة جراء المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد، ماتسبب في وفاة وإصابة العشرات من السكان المحليين بينهم نساء وأطفال، بالإضافة الى تهدم عدد كبير من المنازل.





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