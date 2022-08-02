نزع 934 لغمًا خلال اسبوع زرعتها ميليشيات الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 934 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2022م زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.

نزع 934 لغمًا خلال اسبوع زرعتها المليشيات الحوثية

واوضح المركز في بيان له، بان الالغام المنزوعة، منها 37 لغمًا مضادًا للأفراد، و269 لغمًا مضادًا للدبابات، و624 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة ليرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر يوليو إلى 3.432 لغمًا..مشيرًا إلى ان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" بلغ 352 ألفًا و315 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

نظمت وزارة الدفاع امس بالعاصمة المؤقته عدن، اليوم، حفل تكريم لمستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير الدفاع السابق.

وخلال حفل التكريم، هنأ مستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي، كلمة عبر فيها عن تهانيه لوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي وتعيينه وزيرًا للدفاع في مرحلة تعد من اصعب المراحل التي يمر بها الوطن..متمنيًا له التوفيق والنجاح في تسيير امور وزارة الدفاع ولملمة ووحدة الصف الوطني لكافة الوحدات العسكرية لمواجهة العدو المشترك واستعادة الدولة من المليشيات الانقلابية الحوثية.

ودعا مستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة، القيادات العسكرية إلى الوقوف خلف قيادة وزارة الدفاع وفي توحيد القوات المسلحة..مؤكدًا ان العدو هو الحوثي الذي انقلب على الدولة والهدف هو تحرير الوطن.

من جانبه هنأ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الفريق الركن محمد المقدشي بمنحه ثقة المجلس الرئاسي وتعيينه مستشارًا للقائد الاعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع والامن..مشيدًا بالجهود التي بذلها في اعادة بناء الجيش الوطني..مؤكدا ان امام الجميع مسؤوليات وطنية في استعادة الدولة والعاصمة صنعاء..مشيرًا إلى ان اولوياته تتمثل في تنفيذ رؤية القيادة السياسية والمتمثلة بلملمة ووحدة الصف الوطني بين مختلف التشكيلات العسكرية.

وعبر وزير الدفاع الداعري عن شكره للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وما تقدمانه من دعم لامحدود شمل مختلف مناحي الحياة.. متمنيًا ان يتواصل هذا الدعم حتى يتم تحقيق تطلعات شعبنا في استعادة دولته وتحقيق الامن والاستقرار.

من جهته جدد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، التأكيد باسمه وكل مقاتلي ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة استعداداهم لتنفيذ توجيهات قيادة وزارة الدفاع.

هذا وقد قام وزير الدفاع بحضور عدد من القيادات العسكرية، بتسليم درع الوزارة لمستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع والامن تقديرًا لدوره الوطني.



أعرب وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، على الثقة التي اولوها له بتكليفه بقيادة وزارة الدفاع.

وقال الوزير الداعري في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن هذه الثقة وسام فخر واعتزاز وتكليف ومسؤولية وطنية كبيرة سيما في هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا وقواتنا المسلحة، وإني لأرجو من الله ألتوفيق في القيام بهذه المهمة العظيمة، وذلك بالشراكة والتعاون مع الجميع في سبيل النهوض بمؤسستنا العسكرية وقواتنا المسلحة وتعزيز بُناها المؤسسية وقدراتها وامكاناتها المادية والمعنوية بما يضمن تحقيق أعلى مستويات المهنية والكفاءة والجاهزية والفعالية عموما".

واضاف " إننا ندرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، في تحقيق أحلام شعبنا في الخلاص من هذه المليشيا الكهنوتية المدعومة إيرانيا، ومواجهة كل المهددات التى تستهدف تقويض سلامة وأمن واستقرار بلادنا وشعبنا، وندرك طبيعة الصراع ونعرف الظروف التي تعيشها قواتنا المسلحة واننا على يقين بأننا سنتقاسم الهم والوجع كما نتقاسم حلم الخلاص".

واشار الوزير الداعري، إلى إن وزارة الدفاع قوية بالشعب الذي تمثله، صلبة برجالاتها وابطالها الأشاوس، متينة بحجم التضحيات والدماء التي قدمها منتسبوها منذ اول طلقة في فجر الثورة..معبرًا عن تحياته لرجالات المؤسسة العسكرية الذين قضوا في جبهات الشرف والبطولة، مقدمين دمائهم الطاهرة في سبيل تحرير الوطن وسلامة أراضيه، والتحية كذلك للجرحى الميامين..مؤكدًا العمل على حماية المكتسبات الوطنية، ونسعى ان تكون وزارة الدفاع عامل مساعد في حلحلة الكثير من الإشكالات باتجاه توحيد الصف الوطني واللحمة الوطنية والتنسيق بين مختلف المكونات والوحدات العسكرية وصولًا إلى توحيد هذه القوات في إطار قيادة واحدة ممثلة بوزارة الدفاع".

وتوجه وزير الدفاع، بالتحية لأبطال القوات المسلحة بمختلف مكوناتها وكل منتسبي وزارة الدفاع قادة وضباطًا وجنودًا وجميع رفاق السلاح والمقاومين الأبطال حماة الوطن المرابطين في كل جبهات الشرف والعزة والكرامة في المدن والأرياف والجبال والصحاري وعلى امتداد مسارح العمليات، كما توجه بالتحية لكل أبناء شعبنا الأبي الصامد المقاوم والذي يشكل القوة الداعمة والإسناد الحاسم لقواته المسلحة على كل المستويات.

كما وجه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، التحايا إلى قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، رفقاء المعركة والمصير المشترك.. مؤكدًا الحاجة لاستمرار دعم الأشقاء، لمساندة الشرعية والمؤسسة العسكرية، والطموح لشراكة اعمق وامتن وتنسيق اكبر حماية للأمن القومي الوطني والعربي من المشروع الإيراني الخبيث المتربص بالجميع.