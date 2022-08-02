شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والهدنة حاضرة.. ألغام ميليشيا الحوثي تقتل 168 مدنيا باليمن في 4 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوقعت الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي في اليمن نحو 168 مدنيا، وذلك خلال 4 أشهر من دخول الهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وكشف المرصد اليمني للألغام، وهو منظمة غير حكومية معنية برصد ضحايا الألغام، أنه وثق سقوط 168 ضحية من المدنيين إثر ⁧‫الألغام‬⁩ التي زرعتها مليشيا الحوثي في 9 محافظات ⁧‫شمالا وجنوبا وشرقا وغربا من البلد الآسيوي.

وبحسب تقرير صادر عن المرصد الحقوقي عشية انتهاء الهدنة، فإنه وثق مقتل 57 مدنيا منهم 28 طفلا و4 نساء، فضلا عن 111 جريحا بينهم 47 طفلا و8 نساء.

وأشار إلى أن جميع سلسلة الانفجارات لألغام ميليشيا الحوثي التي خطفت أرواح المدنيين كانت خلال الهدنة (2 أبريل - 1 أغسطس الجاري) وذلك في الحديدة‬⁩ و⁧‫تعز‬⁩، حجة، البيضاء، صعدة، الجوف، مأرب، لحج وفي مديرية نهم شرقي صنعاء.

و‏تصدرت ⁧‫الحديدة‬⁩ قائمة الضحايا بـ 69 ضحية مدنية (قتلى وجرحى)، ثم ⁧‫تعز‬⁩ بـ 26 ضحية، وتوزع باقي الضحايا على بقية المحافظات، طبقا للتقرير.

وقال التقرير: "خلال فترة الهدنة وإلى جانب الخسائر البشرية هناك خسائر مادية تسببت بها حوادث انفجارات ⁧‫الألغام‬⁩ والمقذوفات، تمثلت في تدمير 6 سيارات، وحراثتين زراعيتين، و9 دراجات نارية ونفوق نحو 40 رأسا من الماشية (أغنام وإبل)".

وجدد المركز مطالبته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لتسليم خرائط الألغام ودعم فرق نزع الألغام والعبوات بما في ذلك الدعم العاجل لتطهير المناطق المأهولة والزراعية التي تعرضت مؤخرا للتلوث إثر سيول الأمطار.

وعلى مدى الأيام الماضية، جرفت سيول الأمطار عشرات الألغام لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا إلى حقول زراعية في عدة محافظات يمنية، أكبرها مأرب ما أعاق وصول المواطنين إلى مواردهم المعيشية.

كما ظل عشرات المسافرين عالقين في الطرقات إثر جرف السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة لعشرات ⁧‫الألغام‬⁩ إلى الطريق الرئيس الرابط بين مديرية حريب ومدينة مأرب.

ورغم السلام الأممي الهش فقد استمرت ألغام مليشيا الحوثي بما فيه الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي يرقى استخدامها إلى جرائم الحرب في حصد أرواح اليمنيين.

ومنذ بداية 2021، وحتى 4 أبريل 2022، وثق المرصد اليمني للألغام، وهو منظمة حقوقية معنية برصد ضحايا الألغام، مقتل وإصابة 363 مدنيا بينهم نساء وأطفال إثر الألغام الأرضية والعبوات الناسفة للمليشيات الحوثية.

ووفقا لمشروع رصد الأثر المدني في الأمم المتحدة، فأن الألغام الأرضية للحوثيين تسببت في وقوع نحو 9 آلاف ضحية في صفوف المدنيين منذ بداية الانقلاب أواخر 2014 و284 ضحية في 2020، من بينهم 55 طفلا.