الأمم المتحدة تعلن زيادة حجم تدخلاتها الإنسانية في محافظة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الإثنين، أنها ستعمل على زيادة حجم تدخلاتها الإنسانية في مختلف المجالات، بمحافظة مأرب، وأن أولوياتها الحاق الأطفال المتسربين عن التعليم في المدارس.

جاء ذلك على لسان، مدير مكتب منظمة اليونيسيف في عدن تشارلز نزوكي، خلال لقائه بمدينة مأرب، وكيل المحافظة علي الفاطمي، وفقا لما أوردته وكالة سبأ.

وأبدى مدير مكتب منظمة اليونسيف في عدن، تفهمه لأوضاع النازحين في المخيمات والتطورات الإنسانية الأخيرة في محافظة مأرب، وحجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة.

وأوضح، أن منظمة اليونيسيف عبر مكتبها في المحافظة ستعمل على تعزيز الشركة مع المكاتب الخدمية وتلبية الأولويات والاحتياجات الملحة وخاصة في مجال التعليم.

وأكد مدير مكتب اليونيسف، أن أولويات المنظمة العمل على استيعاب الطلاب والأطفال المتسربين والمنقطعين عن التعليم ومواصلة مشاريعها الأخرى.

وجدد التأكيد على أن المنظمة الأممية ستعمل على زيادة حجم تدخلاتها في مختلف مجالات عملها الانساني خلال الفترة القادمة وفق الامكانات والمواد المتاحة.

وكان اللقاء قد ناقش احتياجات النازحين، وضرورة التوسع في التدخلات الإنسانية والمشاريع المستدامة للمنظمة في المحافظة.

واستعرض الوكيل الفاطمي، الأوضاع الإنسانية للنازحين، والمجتمع المضيف، خاصة بعد الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة و تسببت في أضرار كبيرة في المخيمات والمرافق التعليمية والخدمية في عدد من المديريات.

وأعرب الفاطمي، عن أمله في أن تضاعف منظمة اليونيسيف من تدخلاتها لتوازي حجم الاحتياج و النزوح الكبير والمستمر للمحافظة والقيام بمسؤولياتها الإنسانية.

ودعا وكيل محافظة مأرب، اليونيسف إلى التركيز على المشاريع المستدامة، وخاصة في مجال التعليم والصحة والمياه والاصحاح البيئي وتخفيف الأعباء الكبيرة عن السلطة المحلية.