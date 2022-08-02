شكرا لبحثكم عن خبر اختتام المرحلة الثانية من دورة الجداول الرقمية المتقدمة (EXCEL ADVANCE) بصندوق صيانة الطرق عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتم اليوم في مبنى صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن اعمال المرحلة الثانية من دورة الجداول الرقمية المتقدمة (EXCEL ADVANCE) التي نفذها قسم التدريب والتطوير على مدى أسبوعين.

وخلال حفل الاختتام الذي حضره المهندس معين الماس رئيس مجلس الإدارة، بارك الماس للمشاركين باكتسابهم مهارات جديدة وإضافية واجتيازهم هذه الدورة بنجاح.

وشدد الماس على اهمية الاستفادة من الدورات التدريبية المختلفة التي ينفذها الصندوق لمنتسبيه، محفزا جميع العاملين على الاستمرار في تطوير قدراتهم وعكسها في الواقع العملي.

وعن الدورة ومحتوياتها، اشار المهندس عهد أشفاق رئيس قسم التدريب والتطوير في الصندوق " ان هذه الدروة تعتبر من الدورات المميزة في مجال التعامل مع الجداول الرقمية حيث تضمنت "ادارة وتحليل البيانات، انشاء المخططات "Charts" وقراءتها وتحليلها، استخدام الجدول المحوري pivot table والاستفادة من امكانياته وايضا التعامل باحتراف مع المخطط المحوري pivot chart ولوحة التحكم (Dashboard) واستخدامه في انشاء تقارير احترافية".اضافة الى شرح مفصل لمبادئ التصميم المرئي للبيانات (DATA VISUALIZATION) على أسس علمية وعملية.

الجدير بالذكر ان هذه المرحلة من الدورة خصصت للعاملين في الأقسام المالية والإدارية.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.