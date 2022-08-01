عدن.. وزارة الدفاع تكرم الفريق المقدشي تقديرا لدوره في إعادة بناء الجيش الوطني

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت وزارة الدفاع اليمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، حفل تكريم لمستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير الدفاع السابق.



وخلال الحفل، عبر المقدشي كلمة عبر فيها عن تهانيه للفريق الداعري، بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي وتعيينه وزيراً للدفاع في مرحلة تعد من اصعب المراحل التي يمر بها الوطن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما عبر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تسيير أمور وزارة الدفاع ولملمة ووحدة الصف الوطني لكافة الوحدات العسكرية لمواجهة العدو المشترك واستعادة الدولة من المليشيات الانقلابية الحوثية.



ودعا مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، القيادات العسكرية إلى الوقوف خلف قيادة وزارة الدفاع وفي توحيد القوات المسلحة، مؤكداً أن العدو هو الحوثي الذي انقلب على الدولة والهدف هو تحرير الوطن.



من جانبه أشاد وزير الدفاع بالجهود التي بذلها الفريق المقدشي في إعادة بناء الجيش الوطني، مؤكدا أن أمام الجميع مسؤوليات وطنية في استعادة الدولة والعاصمة صنعاء.



وأشار الداعري إلى أن أولوياته تتمثل في تنفيذ رؤية القيادة السياسية والمتمثلة بلملمة ووحدة الصف الوطني بين مختلف التشكيلات العسكرية.



وعبر وزير الدفاع عن شكره للتحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الامارات وما تقدماه من دعم لامحدود شمل مختلف مناحي الحياة، متمنياً ان يتواصل هذا الدعم حتى يتم تحقيق تطلعات شعبنا في استعادة دولته وتحقيق الأمن والاستقرار.



من جهته جدد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، التأكيد باسمه وكل مقاتلي ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة استعداداهم لتنفيذ توجيهات قيادة وزارة الدفاع.



وفي ختام الحفل قام وزير الدفاع بحضور عدد من القيادات العسكرية، بتسليم درع الوزارة لمستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع والأمن تقديراً لدوره الوطني.



والخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، قرارا بتعيين الفريق محسن الداعري وزيرا للدفاع خلفا للفريق محمد المقدشي الذي عين مستشارا لرئيس مجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.



