ناشطون يطلقون حملة إلكترونية لمطالبة الأمم المتحدة بسرعة رفع الحصار عن مدينة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا ناشطون يمنيون، الاثنين، للمشاركة في حملة الكترونية للمطالبة بسرعة فتح الطرق الرئيسية ورفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وتنطلق الحملة تحت هشتاق: #تعز_الحصار_المميت اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022م عند الساعة 8 مساءا، وفق بلاغ صحفي.



وقال البلاغ إن الحملة تهدف لتسليط الضوء على انتهاكات وضحايا معاناة الحصار الذي يفرضه الحوثيين على مدينة تعز منذ سبع سنوات.



كما تهدف لمطالبة الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن وجميع الجهات المعنية سرعة فتح الطرق الرئيسية ورفع الحصار عن مدينة تعز.



يأتي ذلك مع، دعوات أممية ودولية للأطراف اليمنية، لتمديد وتوسيع الهدنة في البلاد التي تنتهي فترتها في 2 أغسطس/ آب، في ظل عدم تنفذ مليشيات الحوثي المدعومة من إيران التزاماتها بموجب الاتفاق الأممي.



ومطلع يونيو/حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.

