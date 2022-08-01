في مقدمتها توحيد القوات.. وزير الدفاع اليمني الجديد الفريق محسن الداعري يحدد أولوياته

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا وزير الدفاع اليمني الجديد الفريق الركن محسن الداعري، الإثنين، الجميع للتآزر للخلاص من المشروع الحوثي الإيراني، وأكد أنه سيعمل على توحيد القوات في إطار قيادة واحدة.



جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، هو الأول منذ توليه منصب وزارة الدفاع، الخميس الماضي.



وأعرب الداعري عن شكره وتقديره لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، على الثقة التي أولوها له بتكليفه بقيادة وزارة الدفاع.



وقال إن هذه الثقة وسام فخر واعتزاز وتكليف ومسؤولية وطنية كبيرة سيما في هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا وقواتنا المسلحة، وإني لأرجو من الله التوفيق في القيام بهذه المهمة العظيمة.



ولفت إلى أن ذلك بالشراكة والتعاون مع الجميع في سبيل النهوض بمؤسستنا العسكرية وقواتنا المسلحة وتعزيز بُناها المؤسسية وقدراتها وامكاناتها المادية والمعنوية بما يضمن تحقيق أعلى مستويات المهنية والكفاءة والجاهزية والفعالية عموما.



وأضاف الداعري، "إننا ندرك عظيم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، في تحقيق أحلام شعبنا في الخلاص من هذه المليشيا الكهنوتية المدعومة إيرانيا، ومواجهة كل المهددات التي تستهدف تقويض سلامة وأمن واستقرار بلادنا وشعبنا".



وتابع وزير الدفاع، "ندرك طبيعة الصراع ونعرف الظروف التي تعيشها قواتنا المسلحة وأننا على يقين بأننا سنتقاسم الهم والوجع كما نتقاسم حلم الخلاص".



وأشار إلى أن وزارة الدفاع قوية بالشعب الذي تمثله، صلبة برجالاتها وأبطالها الأشاوس، ومتينة بحجم التضحيات والدماء التي قدمها منتسبوها منذ أول طلقة في فجر الثورة.



وعبر الداعري، عن تحياته لرجالات المؤسسة العسكرية الذين قضوا في جبهات الشرف والبطولة، مقدمين دمائهم الطاهرة في سبيل تحرير الوطن وسلامة أراضيه، والتحية كذلك للجرحى الميامين.



وأكد العمل على حماية المكتسبات الوطنية، ونسعى أن تكون وزارة الدفاع عامل مساعد في حلحلة الكثير من الإشكالات باتجاه توحيد الصف الوطني واللحمة الوطنية والتنسيق بين مختلف المكونات والوحدات العسكرية وصولاً إلى توحيد هذه القوات في إطار قيادة واحدة ممثلة بوزارة الدفاع".



وتوجه وزير الدفاع، بالتحية لأبطال القوات المسلحة بمختلف مكوناتها وكل منتسبي وزارة الدفاع قادة وضباطاً وجنوداً وجميع رفاق السلاح والمقاومين الأبطال حماة الوطن المرابطين في كل جبهات الشرف والعزة والكرامة في المدن والأرياف والجبال والصحاري وعلى امتداد مسارح العمليات.

كما توجه الفريق الداعري بالتحية لكل أبناء شعبنا الأبي الصامد المقاوم والذي يشكل القوة الداعمة والإسناد الحاسم لقواته المسلحة على كل المستويات، كما وجه التحايا إلى قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، "رفقاء المعركة والمصير المشترك".



وأكد الحاجة لاستمرار دعم الأشقاء، لمساندة الشرعية والمؤسسة العسكرية، والطموح لشراكة أعمق وأمتن وتنسيق أكبر حماية للأمن القومي الوطني والعربي من المشروع الإيراني الخبيث المتربص بالجميع.

والخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتعيين الفريق محسن الداعري وزيرا للدفاع خلفا للفريق محمد المقدشي ضمن تعديل وزاري شمل أربع حقائب وزارية.

