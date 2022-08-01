شكرا لبحثكم عن خبر أبين.. تسليم مشروع صيانة الطرقات للجهات المنفذة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلّمت الجهات المنفذة أعمال مشروع صيانة الطرقات الداخلية والشريانية بمحافظة أبين شرق العاصمة عدن. وقام صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن كجهة ممولة بتسليم المشاريع بدءاً من نقطة دوفس الى جولة الكوز بزنجبار ومن جولة الكوز إلى مدخل جعار للجهات المنفذة. وخلال التسليم أثنى المهندس خالد الحميقاني مدير مكتب الاشغال العامة والطرق في أبين بالدعم الذي تقدمه وزارة الاشغال العامة والطرق والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور. وشكر الحميقاني الجهود المبذولة من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور في سبيل صيانة الطرقات بالمحافظة. وطالب الحميقاني بالمزيد من تنفيذ المشاريع بالمحافظة لكونها ظلت تعاني كثييرا بسبب رداءة الخطوط الرئيسية والشريانية والداخلية. بدوره قال المهندس فائز عقلان رئيس لجنة التسليم يجب على الجهات المنفذة للمشاريع في سرعة البدء بالعمل من أجل إنجاز العمل خلال الفترة الزمنية المحددة. وبين عقلان أن قيادة الصندوق ممثلة بالمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة حث على الإنجاز السريع بالمشاريع لكون الخطوط المستهدفة تمثل شريان للمحافظة. حضر التسليم عضوية اللجنة من المهندس وضاح الصلوي والمهندس عبدالله عبدالسلام. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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