عضو سابق في القاعدة.. القوات المشتركة تعلن القبض على جاسوس حوثي غربي اليمن

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، القبض على عنصر مخابرات تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية كان عضواً سابقاً في تنظيم القاعدة الإرهابي.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الأحد، أنه تم القبض على المدعو (محمد عبده كشموع)، بعد رصد وتحرٍ ومتابعة دقيقة لتحركاته من قِبل الأجهزة الأمنية في قطاع أمن الساحل الغربي، بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.



وأوضح أن التحقيقات الأولية أكدت ارتباط المدعو كشموع بما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وأنه عضو سابق في تنظيم القاعدة الإرهابي، الأمر الذي يعزز حقيقة التخادم بين التنظيمين الإرهابيين.



ومؤخراً كشف تقرير حديث لمجلس الأمن الدولي، عن وجود تعاون بين تنظيم القاعدة، وميليشيا الحوثي الإرهابية.



وأورد التقرير معلومات، قدمتها دولة عضو بمجلس الأمن الدولي، عن آلية التخادم بين قيادات وعناصر التنظيم من جهة، وميليشيا الحوثي من جهة ثانية.

