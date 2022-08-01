إب.. مقتل وإصابة خمسة أطفال ووالدتهم بسبب حريق داخل منزل في بعدان

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب خمسة أطفال مع والدتهم، مساء السبت، إثر حريق شبّ في أحد المنازل، بسبب تسرب غاز منزلي، شرق مدينة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن طفلين قتلا، وأصيب ثلاثة آخرين، مع والدتهم، بسبب اندلاع حريق تسرب غاز من المطبخ، في منزل المواطن أمين الرعوي، في مديرية بعدان، شرق المدينة.

وأوضحت المصادر، أن الحريق داخل المنزل جاء بالتزامن مع صواعق رعدية شهدتها المديرية، مع هطول أمطار غزيرة تشهدها المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي.

حيث شهدت محافظة إب، وعدد من محافظات الجمهورية، أمطارا غزيرة، تسببت بتصرر مساكن وأراض زراعية، ما أدى إلى غرق طفلين خلال الأيام الماضية، في منطقة اليهاري شمال غرب مدينة إب.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن مقتل أكثر من 22 فردا نتيجة سيول الأمطار في عدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الماضي.