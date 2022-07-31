شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر " حيدان" يوقع اتفاقية لتنفيذ النظام اليمني للتاشيرات الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اتفاقية التعاون المشترك لتنفيذ النظام اليمني للتاشيرات الإلكترونية مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بحضور وكيل الوزارة اللواء الركن محمد الأمير ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات العميد عبدالجبار سالم.

اللواء الركن إبراهيم حيدان

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات وامكانات الجمهورية اليمنية، في مجال إصدار التأشيرات الإلكترونية بتأهيل الموارد البشرية والتقنية لمعالجة تأشيرات الدخول والخروج عن طريق تثبيت نظام التأشيرات الإليكترونية المترابط مع نظام PISCES للرقابة الحدودية، من خلال ترقية الاتصالات والبنية التحتية التكميلية عند نقاط العبور الحدودية الرئيسية للجمهورية وتعزيز معارف ومهارات السلطات اليمنية المنتدبة المختارة لإدارة الهجرة من خلال نهج شامل للحكومة قائم على الحقوق الأولية والقانون الدولي.

كما تهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الأمنية المختلفة المعترف بها دوليا ودعمها في سبيل مكافحة الإرهاب، من خلال التدقيق الصارم ومراجعة إجراءات منح تأشيرات الدخول إلكترونيا وربطها بكل نقاط الدخول الحدودية وشبكات الشرطة الدولية الانتربول، وتعزيز الثقة لأمن الموانى الحدودية بكافة أشكالها، مما يعزز الثقة بأنظمة الهجرة ومنح تأشيرات بأنظمة موثوق بها دوليا لدخول الجمهورية اليمنية ودعم الجمهورية اليمنية لوجستيا، من خلال تعزيز التدريب والقدرات البشرية للتعامل مع المهاجرين وكيفية وضع حلول منطقية تتماشى مع القوانين الدولية كجزء من برامج التنمية المستدامة وتعزيز وسائل التكنولوجيا الآمنة وحماية البيانات من خلال وضع أنظمة تأشيرات الدخول الإليكترونية والحد من التداخل والأخطاء البشرية، وتطوير الإجراءات لإنفاذ القانون اليمني مما يزيد الثقة الدولية في الجهاز والأنظمة الامنية للجمهورية اليمنية.

من جانب آخر ناقش وزير الداخلية مع فريق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إجراءات تنفيذ النظام وضرورة ربطه بالبوابة الإليكترونية للوزارة.

وأشار الوزير حيدان، إلى أهمية التنسيق المستمر مع الوزارة؛ لضمان السير السليم في إجراءات تنفيذ النظام.



واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة المستجدات المحلية، والاصلاحات المطلوبة في المجالات الادارية والمؤسسية والخدمية، بحضور جميع اعضائه عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وفرج البحسني.

وناقش المجلس في هذا الاطار مقترحا لتشكيل لجنة عليا للايرادات السيادية والمحلية، واخرى لمشاريع التنمية والاعمار، المعنيتين باعتماد الرؤية الايرادية للدولة وتمكينها من ادارة جميع مواردها، والاشراف والمتابعة على استيعاب الدعم والمساعدات المخصصة لمشاريع التنمية والاعمار في البلاد.

ويعكس تشكيل اللجنتين الاشرافية والفنية، توجهات المجلس لاجراء مزيد من الاصلاحات الادارية والمالية، والوفاء بالتزاماته المحلية والدولية، بما في ذلك تسريع استيعاب وتنفيذ حزمة المشروعات الممولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، بما يعود بالنفع على المواطنين، وتحسين الخدمات وسبل العيش في محافظة عدن والمحافظات الاخرى.

كما ناقش المجلس في بند منفصل، الاصلاحات الادارية والخدمية في عدد من المحافظات واتخذ بشأنها الاجراءات والقرارات المناسبة، في سياق جهوده الحثيثة لتطبيع الاوضاع، وتحسين الخدمات وتعزيز دور اجهزة الدولة في انفاذ القانون، وخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم التي تسببت بها حرب المليشيات الحوثية.

كما ناقش المجلس المقترحات والترتيبات اللازمة للاحتفاء بثورتي السادس والعشرين من سبتمبر، والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، والتخليد الامثل لمبادئهما واهدافهما العظيمة في ذكرى الاجيال المتعاقبة.

ووافق المجلس في هذا الجانب على عدد من الاجراءات اللازمة لاحياء هذه المناسبات الوطنية التي مثلت تحولا فارقا في مسيرة النضال الوطني ضد الحكم الامامي في الشمال، والاستعمار الاجنبي في الجنوب، ووضعت البلاد على طريق النهوض، وقدرته على استعادة زخم واحدية الثورة في مواجهة مشروع الامامة الجديدة المدعومة من النظام الايراني.

وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.