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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة المستجدات المحلية، والاصلاحات المطلوبة في المجالات الادارية والمؤسسية والخدمية، بحضور جميع اعضائه عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وفرج البحسني.

مجلس القيادة الرئاسي يناقش مزيدا من الاصلاحات الادارية والمالية

وناقش المجلس في هذا الاطار مقترحا لتشكيل لجنة عليا للايرادات السيادية والمحلية، واخرى لمشاريع التنمية والاعمار، المعنيتين باعتماد الرؤية الايرادية للدولة وتمكينها من ادارة جميع مواردها، والاشراف والمتابعة على استيعاب الدعم والمساعدات المخصصة لمشاريع التنمية والاعمار في البلاد.

ويعكس تشكيل اللجنتين الاشرافية والفنية، توجهات المجلس لاجراء مزيد من الاصلاحات الادارية والمالية، والوفاء بالتزاماته المحلية والدولية، بما في ذلك تسريع استيعاب وتنفيذ حزمة المشروعات الممولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، بما يعود بالنفع على المواطنين، وتحسين الخدمات وسبل العيش في محافظة عدن والمحافظات الاخرى.

كما ناقش المجلس في بند منفصل، الاصلاحات الادارية والخدمية في عدد من المحافظات واتخذ بشأنها الاجراءات والقرارات المناسبة، في سياق جهوده الحثيثة لتطبيع الاوضاع، وتحسين الخدمات وتعزيز دور اجهزة الدولة في انفاذ القانون، وخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم التي تسببت بها حرب المليشيات الحوثية.

كما ناقش المجلس المقترحات والترتيبات اللازمة للاحتفاء بثورتي السادس والعشرين من سبتمبر، والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، والتخليد الامثل لمبادئهما واهدافهما العظيمة في ذكرى الاجيال المتعاقبة.

ووافق المجلس في هذا الجانب على عدد من الاجراءات اللازمة لاحياء هذه المناسبات الوطنية التي مثلت تحولا فارقا في مسيرة النضال الوطني ضد الحكم الامامي في الشمال، والاستعمار الاجنبي في الجنوب، ووضعت البلاد على طريق النهوض، وقدرته على استعادة زخم واحدية الثورة في مواجهة مشروع الامامة الجديدة المدعومة من النظام الايراني.

وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.

وعقد مجلس القيادة الرئاسي السبت، اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، ود.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

وواصل المجلس مناقشة مستجدات الاوضاع المحلية، والاصلاحات المؤسسية والادارية المطلوبة في بعض المحافظات والمؤسسات السيادية.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، إلى احاطة من رئيس اللجنة العسكرية والامنية اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، حول النتائج الاولية لعمل اللجنة المشتركة والخطوات المشمولة بمهامها من اجل تحقيق الامن والاستقرار، وضمان تكامل القوات المسلحة والامن تحت هيكل قيادة وطنية موحدة.

كما اطلع المجلس من وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، على رسالة مقدمة من المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، حول الهدنة والاطار المقترح لتمديدها، في ظل تعنت المليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اعلان الهدنة، وخروقاتها، وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات.

وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وادى اليمين الدستورية اليوم الاحد امام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المهندس سالم محمد الحريزي بمناسبة تعيينه وزيرا للاشغال العامة والطرق.

كما ادى اليمين الدستورية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عادل علي السنيني بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى اليابان.

وعقب ذلك التقى فخامة الرئيس كلا على حده بالوزير سالم الحريزي، والسفير عادل السنيني، وحثهما على الاضطلاع بكامل مسؤولياتهما في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة من تاريخ بلدنا، وشعبنا.

حضر اداء اليمين الدستورية مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي.