الرئاسي اليمني يناقش مقترحا لتشكيل لجنة عليا للإيرادات وأخرى لمشاريع التنمية

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، مناقشة المستجدات المحلية، والإصلاحات المطلوبة في المجالات الإدارية والمؤسسية والخدمية.



جاء ذلك في اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، بحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وفرج البحسني، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش المجلس مقترحا لتشكيل لجنة عليا للإيرادات السيادية والمحلية، وأخرى لمشاريع التنمية والاعمار، المعنيتين باعتماد الرؤية الإرادية للدولة وتمكينها من إدارة جميع مواردها، والاشراف والمتابعة على استيعاب الدعم والمساعدات المخصصة لمشاريع التنمية والاعمار في البلاد.



وبحسب الوكالة فإن تشكيل اللجنتين الإشرافية والفنية يعكس توجهات المجلس لإجراء مزيد من الإصلاحات الادارية والمالية، والوفاء بالتزاماته المحلية والدولية، بما في ذلك تسريع استيعاب وتنفيذ حزمة المشروعات الممولة من السعودية، بما يعود بالنفع على المواطنين، وتحسين الخدمات وسبل العيش في محافظة عدن والمحافظات الاخرى.



كما ناقش المجلس في بند منفصل، الإصلاحات الإدارية والخدمية في عدد من المحافظات واتخذ بشأنها الإجراءات والقرارات المناسبة، في سياق جهوده الحثيثة لتطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات وتعزيز دور أجهزة الدولة في انفاذ القانون، وخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم التي تسببت بها حرب المليشيات الحوثية.



كما ناقش المجلس المقترحات والترتيبات اللازمة للاحتفاء بثورتي السادس والعشرين من سبتمبر، والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، والتخليد الأمثل لمبادئهما وأهدافهما العظيمة في ذكرى الأجيال المتعاقبة.



ووافق المجلس في هذا الجانب على عدد من الإجراءات اللازمة لإحياء هذه المناسبات الوطنية التي مثلت تحولا فارقا في مسيرة النضال الوطني ضد الحكم الإمامي في الشمال، والاستعمار الأجنبي في الجنوب، ووضعت البلاد على طريق النهوض، وقدرته على استعادة زخم واحدية الثورة في مواجهة مشروع الامامة الجديدة المدعومة من النظام الإيراني.



وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والإجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الأخرى إزاء القضايا المشمولة بجدول أعماله.

