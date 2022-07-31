شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الاشغال وسفير بلادنا لدى اليابان يؤديان اليمين الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ادى اليمين الدستورية اليوم الاحد امام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المهندس سالم محمد الحريزي بمناسبة تعيينه وزيرا للاشغال العامة والطرق.

وزير الاشغال وسفير بلادنا لدى اليابان يؤديان اليمين الدستورية

كما ادى اليمين الدستورية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عادل علي السنيني بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى اليابان.

وعقب ذلك التقى فخامة الرئيس كلا على حده بالوزير سالم الحريزي، والسفير عادل السنيني، وحثهما على الاضطلاع بكامل مسؤولياتهما في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة من تاريخ بلدنا، وشعبنا.

حضر اداء اليمين الدستورية مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي.

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت، اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، ود.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

وواصل المجلس مناقشة مستجدات الاوضاع المحلية، والاصلاحات المؤسسية والادارية المطلوبة في بعض المحافظات والمؤسسات السيادية.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، إلى احاطة من رئيس اللجنة العسكرية والامنية اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، حول النتائج الاولية لعمل اللجنة المشتركة والخطوات المشمولة بمهامها من اجل تحقيق الامن والاستقرار، وضمان تكامل القوات المسلحة والامن تحت هيكل قيادة وطنية موحدة.

كما اطلع المجلس من وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، على رسالة مقدمة من المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، حول الهدنة والاطار المقترح لتمديدها، في ظل تعنت المليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اعلان الهدنة، وخروقاتها، وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات.

وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اكد الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، أن رفض مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيًا التنفيذ لبنود الهدنة الأممية، واستمرارها في التحشيد والتجنيد وإعادة التموضع التي تقوم بها في أكثر من جبهة، واستمرارها في حصار المدن منذ ثمانيه أعوام، كل هذا يهدد بانهيار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

واشار الائتلاف في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى الخروقات المتكررة لمليشيا الحوثي للهدنة الأممية، وما نتج عنها من قتلى وجرحى طالت النساء والأطفال في محافظات تعز والبيضاء ومأرب والحديدة والضالع..مطالبًا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن القيام بموقف صريح وواضح من خروقات الحوثي المستمرة، وعدم التزامه ببنود الهدنة الأممية..مستنكرًا الموقف السلبي للمجتمع الدولي من خروقات الحوثي للهدنة الأممية..مؤكدًا ان الصمت بالدولي يعد مثابة تشجيع لمليشيا الحوثي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق اليمنيين.

وحمل الائتلاف، الأمم المتحدة مسؤولية ما يترتب على الحصار الجائر التي تفرضه مليشيا الحوثي على مدينة تعز..داعيًا في نفس الوقت للعمل على فتح المعابر تنفيذًا لبنود الهدنة الأممية.

كما عبر عن قلقه إزاء ما يتعرض له الصحفيين المختطفين الذين يواجهون احكاما بالإعدام والنساء المخفيات، في سجون الحوثي من تعذيب واهمال صحي متعمد يعرض حياتهم للخطر.

حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران كامل المسئولية عن سلامة وحياة الصحفيين (أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد، عبدالخالق عمران).

وقال معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي تواصل اخفاء الصحفيين الاربعة قسريًا منذ اختطافهم في يونيو 2015، بعد ان اصدرت بحقهم اوامر بالاعدام، في ظروف اعتقال سيئة وحرمان من الرعاية الصحية، أدى إلى تدهور وضعهم الصحي ودخولهم مرحلة الخطر".

واضاف الارياني "ان مليشيا الحوثي الارهابية اختطفت الصحفيين الاربعة على خلفية عملهم الصحفي، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي واصدرت بحقهم أحكام اعدام من محاكم غير قانونية بتهم ملفقة، ورفضت ولا تزال اطلاقهم أو ادراجهم في قوائم تبادل الاسرى والمختطفين".

وأكد الارياني مسئولية قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها بهدف قمع وتكميم الافواه، وخلق بيئة غير آمنه للعمل الصحفي، مضيفا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن يفلت المسئولين عنها من العقاب.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان وحماية الصحفيين وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بالتدخل لانقاذ الصحفيين الاربعة، والضغط على مليشيا الحوثي لتقديم الرعاية الطبية لهم، واطلاقهم فورًا دون قيد أو شرط.