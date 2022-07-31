إب.. ارتفاع جنوني للرسوم الدراسية في المدارس الخاصة مع بدء العام الجديد

فرضت المدارس الخاصة في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رسوماً خيالية على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وصلت إلى ضعف الرسوم في بعض المناطق المحررة مقارنة بأسعار الصرف.



وشكا أولياء أمور وطلاب لـ "يمن شباب نت"، من ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بمحافظة إب، بشكل جنوني هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة.



وأوضحت المصادر أن الرسوم الدراسية في عددا من المدارس الخاصة في الفصول الأولى تتراوح بين 80 ـ إلى 100 ألف ريال، وبلغت الرسوم في الفصول من الرابع إلى السادس من 110 ـ 160 ألف ريال، فيما بلغت الرسوم للفصول من السابع إلى التاسع نحو 200 ألف ريال، و220 ـ 250 ألف للثانوية (الدولار بنحو 550 ريالا).



وأشارت المصادر إلى أن تلك الرسوم لاتشمل رسوم (الكتب، الزي، المواصلات) والتي تصل في مجملها إلى نحو 30 ألف ريال عن كل طالب.



ويعزو أولياء الأمور ارتفاع الرسوم إلى غياب الرقابة والتواطؤ من الجهات المعنية، فضلاً عن سعي المدارس لتعويض الجبايات التي تفرضها المليشيا الحوثية عليهم بشكل مستمر.



وقال ناشطون محليون، إن "رفع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بشكل جنوني هذا العام في ظل الظروف المعيشية الصعبة هو جريمة ستؤدي إلى حصر التعليم في فئات قليلة من المجتمع ونشر الجهل والأمية بين أوساط المجتمع".



"يمن شباب نت"، قام بعملية مقارنة لأسعار الرسوم الدراسية في مدارس مدينة إب، ومدينة تعز المحررة ووجد أن الرسوم الدراسية في إب تزيد إلى أكثر من الضعف في بعض الفصول عن الرسوم في تعز وذلك بالنظر إلى فوارق سعر الصرف.



وتصل متوسط الرسوم في مدينة تعز في الفصول الأولى إلى 110 ألف ريال، وفي الفصول من الرابع إلى السادس نحو 112 ألف ريال، ومن السابع حتى التاسع 135 ألف، و 200 ألف لطلاب الثانوية (الدولار بنحو 1150 ريالاً)



ومع بداية العام الدراسي، تستغل المدارس الخاصة، إقبال الطلاب عليها بفرض رسوم خيالية، مستغلة تدهور التعليم في المدارس الحكومية وغياب الرقابة، من قبل سلطات الأمر الواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

