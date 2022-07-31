صراع الأراضي.. مقتل وإصابة أربعة مسلحين في اشتباكات غربي عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، بمقتل وإصابة 4 مسلحين في نزاع مسلح على قطعة أرض بمنطقة صلاح الدين غربي المدينة.



وقالت المصادر إن مسلحاً قتل وأصيب ثلاثة آخرون في تبادلاً لإطلاق النار بين مجموعتين مسلحتين قرب أرضية متنازع عليها في منطقة صلاح الدين بالبريقة، مساء أمس السبت.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات توقفت بعد قدوم قوة أمنية إلى المنطقة والانتشار فيها.



ومنذ سنوات تشهد العاصمة المؤقتة عدن، نزاعات مسلحة بين نافذين حول الأراضي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وسط عمليات نهب واسعة لأراضي وممتلكات الدولة.

