مقتل مسلح حوثي برصاص شقيقه شمالي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مسلح حوثي، برصاص شقيقه في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن أحد مقاتلي المليشيا في مناطق شمال تعز، ويُدعى "مشتاق محمد ناجي منصر" الملقب بـ(الطاهش) قُتل برصاص شقيقه "محمد"، أمس السبت، إثر خلافات نشبت بينهما.



وحسب المصادر فإن الصريع الحوثي أحد المقاتلين الحوثيين المشهورين في منطقة بني وهبان بشرعب السلام ويعمل تحت إمرة القيادي الحوثي عبدالرحمن (شرارة).



وعن أسباب الحادثة أشارت المصادر أن المجني عليه كان يحاول إرغام شقيقه "محمد" للالتحاق بصفوف المليشيا والقتال معهم وعلى إثر ذلك نشب بينهما خلافا انتهى بمقتل (الطاهش).



وفي وقت سابق أمس السبت، قتل وأصيب أربعة من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، السبت، في اشتباكات داخلية شرقي محافظة تعز.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن الاشتباكات اندلعت ظهر السبت، في نقطة نقيل الإبل بمديرية دمنة خدير، إثر قيام أحد عناصر المليشيا في النقطة بإيقاف متحوث يدعى "اسامة صادق المكردي" ومنعه من المرور بالسلاح، ودارت بينهما مواجهات أدت إلى إصابة 3 مسلحين حوثيين ومقتل "المكردي".



وبين الحين والأخر، تشهد المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا شرقي تعز؛ مواجهات مسلحة بين المتحوثين والحوثيين بسبب خلافات بينية تسفر عن قتلى وجرحى.



