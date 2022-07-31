شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جاهزون للمعركة.. الجيش اليمني يكشف استعداداته لمواجهة ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مسؤول بالجيش اليمني، السبت، جاهزية القوات العسكرية لأي معركة لعدم التزام مليشيا الحوثي بأي اتفاق سلام أو الهدنة الأممية.

يأتي ذلك بالتزامن مع دراسة ومناقشة مجلس القيادة الرئاسي مقترح أممي جديد لتمديد الهدنة لفترة ثالثة ومطالبته بضمانات دولية وأممية لإلزام المليشيات الحوثية برفع حصار تعز وتسليم المرتبات.

اللواء الركن خالد الأشول

وقال رئيس هيئة العمليات في وزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن خالد الأشول، في تصريحات أمام رؤساء عمليات الألوية والوحدات والقطاعات في المنطقة العسكرية الثالثة، إن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لم تلتزم بأي اتفاقيات أو عهود أو مواثيق منذ بداية حروبها الست بصعدة ضد الدولة اليمنية.

وأشار المسؤول العسكري البارز إلى أن إحلال السلام في ربوع بلاده لن يتحقق إلا بالخيار العسكري، وإن قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة على أتم الاستعداد لخوض المعركة لإخضاع الحوثيين للحل السلمي.

وأضاف أن الجيش اليمني ومعه كل اليمنيين لا يواجه مليشيات الحوثي فحسب بل يواجه دول وخبرات كبيرة تقف خلفها بكل إمكاناتها وخبراتها وثقلها السياسي والعسكري، في إشارة للنظام الإيراني وحزب الله الإرهابي.

وشدد، أمام رؤساء عمليات الألوية والوحدات والقطاعات، على أهمية التدريب المستمر لكل منتسبي الجيش الوطني لأهميته في حسم المعركة مع مليشيات الإرهاب الحوثية وداعميها في طهران.

ويسابق المبعوث الأممي الزمن من أجل إقناع الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي لمدة إضافية، إلا أن ذلك يصطدم بتعنت مليشيات الحوثي، فيما تطالب الحكومة اليمنية بضمانات أممية ودولية لتنفيذ الحوثي التزاماته.

وتتركز مطالب الحكومة اليمنية حول رفع حصار تعز ودفع المرتبات من عائدات ميناء الحديدة، فيما رفعت مليشيات الحوثي اشتراطاتها بتسليم المرتبات وفتح غير محدود لمطار صنعاء وتدفق للسفن دون رقابة إلى ميناء الحديدة كجزء من عراقيل لوأد أي فرص للسلام.

ولم يتبق من عمر الهدنة غير 3 أيام، حيث من المقرر أن تنتهي، مساء الثلاثاء المقبل، حال عدم موافقة الأطراف اليمنية على تمديدها لفترة ثالثة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أعلن، الخميس، تعيين محسن الداعري وزيرا للدفاع وترقيته إلى رتبة فريق وذلك خلفا للفريق الركن محمد المقدشي.