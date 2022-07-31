منتخب اليمن الشاب في مهمة خطف التأهل.. النفيعي: جاهزون لمواجهة السعودية  

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محمد النفيعي، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، جاهزية فريقه لمواجهة السعودية غدا الأحد، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم، المقامة في السعودية.



ويسعى منتخبنا الوطني لمواصلة الظهور المشرف في بطولة كأس العرب والإطاحة بمستضيف البطولة وحامل لقبها المنتخب السعودي، ويطمح لانتزاع بطاقة العبور للمربع الذهبي وإحراج المنتخب المستضيف داخل أرضه، رغم صعوبة المباراة نظرا للفوارق والإمكانيات بين المنتخبين.



وقال النفيعي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن المباراة ستكون مثيرة ومفيدة بالنسبة للطرفين، مشيرا إلى أن ما يهم الجهاز الفني للفريق هو مستقبل اللاعب اليمني وإكسابه خبرات عديدة.



وأضاف: "سنقدم الأداء الأمثل لإسعاد الجمهور اليمني، وسنحاول تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي".



وقال النفيعي في ختام الحصة التدريبية لليمن: "سنلعب أمام الأخضر السعودي من أجل تقديم عرض يليق بالكرة اليمنية" وتابع: "إن شاء الله منتخبنا سيقدم مباراة قوية تليق بالكرة اليمنية، نعرف أن المنتخب السعودي منتخب قوي، وهو حامل لقب كأس العرب".



من جانبه قال عماد القديمة لاعب المنتخب اليمني للشباب، أن مواجهة المنتخب السعودي ستكون صعبة، واصفًا الأخضر بالمحترم. وأضاف: "حريصون عل تقديم مباراة تليق بنا، ونرى المواجهة محطة مهمة ضمن استعداداتنا للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا للشباب".



ويدخل المنتخب الوطني المباراة التي تقام عند الساعة الخامسة مساء، بمعنويات البطل، وبثقة عالية، عقب المستوى الكبير، وتحقيق الفوز بثلاثية على الإمارات، في حين يدرك السعوديون حساسية وأهمية المباراة وتدفق الجماهير اليمنية خلف منتخبهم، ما يشكل ضغطاً على أدائهم رغم تحضيراتهم القوية.



ووصل الأحمر الشاب لربع النهائي، إثر أفضليته بتحقيق أفضل مركز ثانٍ في المجموعات الست، بعدما حلّ ثانياً في المجموعة الثانية بثلاث نقاط حققها أمام الإمارات، وخسارة ضد الأردن، في المقابل تأهل الأخضر السعودي عقب تصدره المجموعة الأولى بست نقاط حصدها من فوزين على العراق وموريتانيا.

المصدر: يمن شباب نت + كورة