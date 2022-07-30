الرئاسي اليمني يطلع على النتائج الأولية لعمل لجنة توحيد القوات المسلحة والأمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلع مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السبت، على النتائج الأولية لعمل اللجنة المشتركة المعنية بتوحيد القوات المسلحة والأمن في البلاد.



جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وذكرت الوكالة أن المجلس واصل مناقشة مستجدات الأوضاع المحلية، والإصلاحات المؤسسية والإدارية المطلوبة في بعض المحافظات والمؤسسات السيادية.



وفي هذا السياق، استمع المجلس إلى احاطة من رئيس اللجنة العسكرية والأمنية اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، حول النتائج الأولية لعمل اللجنة المشتركة والخطوات المشمولة بمهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وضمان تكامل القوات المسلحة والأمن تحت هيكل قيادة وطنية موحدة.



كما استمع المجلس إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



والخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتعديل وزاري شمل الدفاع والكهرباء والنفط والأشغال العامة. وتضمن القرار الجمهوري، تعيين الفريق محسن الداعري وزيرا للدفاع خلفا للفريق محمد المقدشي.



وفي أواخر مايو الماضي، أقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.



وتتكون اللجنة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا.



وشكلت اللجنة العسكرية والأمنية بموجب المادة (5) من إعلان نقل السلطة، والذي ينص على تحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام وجميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية.

