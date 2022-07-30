شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية الحوار كنهج سياسي لتعزيز وحدة الصف الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شدد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على أهمية الحوار الجنوبي-الجنوبي، كقيمة إنسانية وظاهرة حضارية ونهج سياسي ناجح للوصول إلى ميثاق شرف يجسد وحدة الصف الجنوبي ويعبر عن الإرادة الجمعية لشعب الجنوب.

جاء ذلك لدى ترأسه الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت، بحضور عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، وفريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجي.

واستمعت هيئة الرئاسة خلال اجتماعها، إلى تقرير عن جُملة التفاهمات التي أنجزها فريق الحوار الوطني الجنوبي خلال لقاءاته مع القوى الوطنية الجنوبية في المهجر، والخطط والآليات التي سيعمل عليها الفريق للبدء بالمرحلة الثانية من الحوار مع القوى الوطنية في الجنوب، بما من شأنه توحيد الرؤى وتعزيز العمل الوطني المشترك المجسد لوحدة الصف الجنوبي القادر على تحقيق هدف شعب الجنوب باستعادة دولته الحرة المستقلة والمشاركة في بناء مؤسساتها.

في سياق منفصل، وقفت هيئة الرئاسة في اجتماعها أمام الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة شبوة الأسبوع الماضي، وبهذا الخصوص جددت هيئة الرئاسة دعمها الكامل لكل الجهود التي تبذلها السلطات المحلية في المحافظة برئاسة المحافظ عوض العولقي لاستتباب الأوضاع الأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة.

وتطرقت هيئة الرئاسة في اجتماعها إلى آخر المستجدات المتعلقة بالهدنة ومساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمديدها في ظل الخروقات المستمرة والانتهاكات المتواصلة من قبل المليشيا الحوثية ضد المدنيين في مناطق التماس، مؤكدة أن الحديث عن تمديد الهدنة لا قيمة له في ظل استمرار مليشيات الحوثي باعمالها العدائية ضد المدنيين العزّل ورفضها فتح الممرات الإنسانية وفشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الضغط على تلك الميلشيات لتنفيذ التزاماتها بموجب شروط الهدنة الأممية.