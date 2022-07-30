شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني ينسحب من وادي حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية ومحلية أن قوات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى الموالية لإخوان اليمن، بدأت عمليات إنسحاب من وادي حضرموت اليوم السبت.

وحسب المصادر فإن كتائب من قوات المنطقة الأولى بدأت بالانسحاب تجاه جبهات محافظة الجوف اليمنية.

وتقول المصادر أن الانسحابات تأتي إستعداد لتسليم تلك المناطق لقوات النخبة الحضرمية.

وأكد السياسي الجنوبي هاني مسهور هذه الانسحابات وقال عبر حسابه على تويتر: "‏القوات اليمنية تبدأ عملية انسحاب من وادي حضرموت وتنتقل إلى محافظة الجوف في اليمن وستحل مكانها قوات النخبة الحضرمية".

من جانبه أكد الصحفي محمد سعيد باحداد تلك الانسحابات وقال عبر تويتر : _إنسحاب قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وحضرموت إلى محافظتي مأرب والجوف جار على قدم وساق وستحل مكانها قوات النخبة الحضرمية".

الجدير بالذكر أن أحد بنود اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي والحكومة ينص على إنسحاب قوات المنطقة الأولى من وادي حضرموت إلى جبهات المواجهة مع مليشيات الحوثي، وإحلال قوات النخبة الحضرمية بديلاً عنها لتأمين وادي حضرموت، إلى أن إخوان اليمن يعملوا على عرقلة تنفيذ هذا البند ضمن الشق العسكري من اتفاق الرياض، لاستمرار هيمنتهم العسكرية ونهب خيرات الوادي الغني بالنفط.