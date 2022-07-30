مصرع وإصابة 4 من مليشيات الحوثي إثر اشتباكات داخلية شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب أربعة من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، السبت، إثر اشتباكات داخلية شرقي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "مواجهات عنيفة اندلعت ظهر اليوم بين عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في نقطة نقيل الإبل إثر خلافات على الجبايات التي يتم تفرضها على المسافرين عبر الطريق".



وأضاف، أن المواجهات أسفرت عن مقتل عنصر متحوث من منطقة أجلة يدعى "أسامة صادق"، وأصيب ثلاثة أخرين من عناصر المليشيا المتمركزين في النقطة الأمنية.



وبين الحين والأخر، تشهد المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا شرقي تعز؛ مواجهات مسلحة بين المتحوثين والحوثيين بسبب خلافات حول الجبايات المالية التي يتم جنيها من النقاط في الطرقات.

