لحج.. حادث مروري يغلق طريق "ظمران" وتكدس عشرات المركبات والناقلات التجارية

المنامة - ياسر ابراهيم - تسبب حادث مروري وقع اليوم السبت، بإغلاق طريق رئيسي بمحافظة لحج جنوبي اليمن.



وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن "شاحنة محملة بالمواد الغذائية انقلبت في منتصف طريق ظمران القبيطة، الواصل بين لحج - تعز - صنعاء".



وأضاف السكان أن الشاحنة لا تزال متعثرة في الطريق الأمر الذي أدى إلى تكدس مئات المسافرين وعشرات المركبات والشاحنات.



وطريق ظمران القبيطة الواصلة بين المحافظات الثلاث هو طريق فرعي بديل تم استحداثه بعد أن أغلق الحوثيون الطرق الرئيسية الرابط بين تلك المحافظات مع اندلاع الحرب في البلاد عام 2015.



ومع استمرار إغلاق الطرقات الرئيسة لجأ السكان إلى سلوك طرقات جبلية وعرة تؤدي إلى حوادث مميتة بشكل مستمر.

