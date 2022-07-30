ثلاثة وزراء جدد يؤدون اليمين الدستورية.. والعليمي يحثهم على العمل بروح الفريق الواحد

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى ثلاثة وزراء جدد، اليوم السبت، اليمين الدستورية امام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في أعقاب التعديل الوزاري الأخير.



وأدى اليمين الدستورية، كلاً من الفريق الركن محسن الداعري وزيراً للدفاع، والدكتور سعيد الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وعقب ادائهم اليمين الدستورية، تحدث الرئيس للوزراء الجدد بكلمة توجيهية أكد فيها أهمية العمل الجاد والنزيه والمخلص في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة من تاريخ الشعب اليمني.



وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزراء الدفاع، والنفط، والكهرباء، على العمل بروح الفريق الواحد ضمن حكومة الكفاءات السياسية.



وأعرب العليمي عن أمله بأن تشهد الوزارات الثلاث نقلة نوعية على طريق جهود إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.



والخميس، أصدر رئيس مجلس القيادة أول تعديل وزاري منذ توليه مقاليد السلطة، وشمل وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال العامة.

