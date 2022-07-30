شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشة مستجدات الاوضاع المحلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، ود.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشة مستجدات الاوضاع المحلية

وواصل المجلس مناقشة مستجدات الاوضاع المحلية، والاصلاحات المؤسسية والادارية المطلوبة في بعض المحافظات والمؤسسات السيادية.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، إلى احاطة من رئيس اللجنة العسكرية والامنية اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، حول النتائج الاولية لعمل اللجنة المشتركة والخطوات المشمولة بمهامها من اجل تحقيق الامن والاستقرار، وضمان تكامل القوات المسلحة والامن تحت هيكل قيادة وطنية موحدة.

كما اطلع المجلس من وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، على رسالة مقدمة من المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، حول الهدنة والاطار المقترح لتمديدها، في ظل تعنت المليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اعلان الهدنة، وخروقاتها، وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات.

وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وادى عدد من الوزراء الجدد، اليوم السبت، اليمين الدستورية امام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اعقاب التعديل الوزاري الاخير.

وادى اليمين الدستورية، كلًا من الفريق الركن محسن الداعري وزيرًا للدفاع، والدكتور سعيد الشماسي وزيرًا للنفط والمعادن، والمهندس مانع بن يمين وزيرًا للكهرباء والطاقة.

وعقب ادائهم اليمين الدستورية، تحدث فخامة الرئيس للوزراء الجدد بكلمة توجيهية اكد فيها اهمية العمل الجاد والنزيه والمخلص في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة من تاريخ الشعب اليمني.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزراء الدفاع، والنفط، والكهرباء، على العمل بروح الفريق الواحد ضمن حكومة الكفاءات السياسية..معربًا عن امله بأن تشهد الوزارت الثلاث نقلة نوعية على طريق جهود إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

حضر اداء اليمين الدستورية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

اطلع وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد المهندس محمد ناشر، اليوم، على مستوى سير أعمال مشروع تركيب كيبل التغذية الكهربائية الإستراتيجي لمطار عدن الدولي.

وناقش وكيل الهيئة ناشر، مع نائب مدير مطار عدن الدكتور منيف الزغلي، ومدير أمن المطار العقيد عبدالله كرعون، والمعنيين في المؤسسة العامة للكهرباء والشركة المنفذة، صعوبات تنفيذ المشروع والحلول اللازمة، بما لا يتعارض مع العوامل الفنية.

وشدد وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، على ضرورة إنجاز المشروع بأسرع وقت لأهميته في توفير الكهرباء بشكل دائم لمطار عدن.



قالت منظمات المجتمع المدني في اليمن أنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي المختطف لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ يونيو 2015م المحكوم عليه جورا بالإعدام الصحفي توفيق المنصوري، يفيدون فيه دخول صحة الصحفي المختطف في وضع حرج للغاية بعد تدهور حالته الصحية وظهرت عليه أعراض أمراض مزمنة قاتلة بسبب التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له مع زملائه في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، ما يجعل حياته في خطر ويحتاج نقله إلى مستشفى بشكل عاجل.

وعبر المنظمات في بيان صادر عنها، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن استنكارها واستهجانها الشديدين لهذه الممارسات البشعة واستمرار اعتقال الصحفيين والتعامل القمعي ضدهم.. مطالبة بالوقت نفسه بسرعة نقل الصحفي توفيق المنصوري إلى مستشفى وتوفير العناية الطبية اللازمة.

وحملت المنظمات مليشيا الحوثي المسئولية عن هذه الممارسات التعسفية، وما قد يترتب عنها من مخاطر لحياة الصحفي توفيق المنصوري.. داعية للافراج الفوري عنه وعن كافة المختطفين والمخفيين قسرا.

وأكدت منظمات المجتمع المدني في اليمن أن هذه الممارسات الحوثية البشعة بحق الصحفي توفيق المنصوري هو استهداف مباشر للصحافة وللكلمة الحرّة، وتضع العالم والمؤسسات الدولية كافة أمام مسؤولياتها في إدانة هذه الممارسات، ومحاسبة مليشيات الحوثي التي تجاوزت كل القيم، وتعدّت على الأعراف والقوانين الدولية كافة.

واشارت إلى ان استمرار مليشيا الحوثي في اختطاف وتعذيب الصحفيين يعد خرقا خطيرا لمعاهدات جنيف وتعدٍ صارخ على كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية الضامنة لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين وحق الوصول للمعلومات وحماية الصحافيين.

ودعت منظمات المجتمع المدني في اليمن مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى إدانة هذه الممارسات والضغط على هذة الميليشيا للافراج عن كافة المختطفين تعسفا والمخفيين قسرا والعمل على اتخاذ اجراءات رادعة ضد هذة الميليشيا.. مجددة مطالبتها بسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين المختطفين، وإلغاء أحكام الإعدام الجائرة بحق الزملاء عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد.