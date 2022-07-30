الحديدة: مقتل مواطن بانفجار لغم حوثي في الدريهمي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن، إثر انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر حقوقية متطابقة، ان المواطن (حافظ أحمد طالبي)، قتل بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في قرية "الجريبة" بمديرية "الدريهمي" الساحلية جنوب محافظة الحديدة.



وأضافت أن الطالبي قتل أثناء تواجده في مزرعته التي عاد للعمل فيها مؤخرا بعد سنوات من النزوح والتهجير.



وتسببت الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي على نطاق واسع في الحديدة، بمقتل وإصابة المئات طوال سنوات الحرب.

