شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع اليمني يوجه عناصر الجيش برفع الاستعداد القتالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، الجمعة، قوات الجيش اليمني برفع الجاهزية القتالية أمام أي اعتداءات حوثية، وذلك في أول تصريحاته له.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أعلن، الخميس، تعيين محسن الداعري وزيرا للدفاع وترقيته إلى رتبة فريق وذلك خلفا للفريق الركن محمد المقدشي.

وذكر الجيش اليمني في بيان عبر موقعه الرسمي، أن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز للاطلاع على الوضع الميداني وخروقات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا للهدنة الأممية في مختلف الجبهات.

وشدد الداعري على الجاهزية القتالية والاستعداد لأي اعتداءات تقوم بها المليشيات الإرهابية، موجها بمزيد من اليقظة والجهوزية القتالية والاستعداد لأي طارئ.

كما استمع لتقرير مفصل عن أوضاع المقاتلين في كل الجبهات، وعن خروقات مليشيات الحوثي المتكررة، ومدى تعامل قوات الجيش اليمني معها والتصدي لها، مشيدا بمواقف القوات والتزامها بضبط النفس رغم استفزازات الانقلابيين.

وكانت مليشيات الحوثي ارتكبت يومي الأربعاء والخميس (27- 28 يوليو)، 184 خرقًا للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، وفقا لبيان آخر للجيش اليمني.

وبحسب البيان فإن خروقات مليشيات الحوثي أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 9 آخرين، وذلك إثر شن المتمردين هجمات برية واستخدام صواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة والمسيّرات المفخخة.

والخميس الماضي، عين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن محسن الداعري وزيرا للدفاع كضابط جنوبي آتٍ من الخط الأمامي لجبهات القتال ويعول عليه في إحداث نقلة في الملف العسكري لا سيما الجبهات وتوحيد القوات.

وتأتي القرارات الجمهورية التي شملت 4 وزارات بما فيها الدفاع والنفط، ضمن توجه مجلس القيادة الرئاسي لتفعيل عمل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومؤسسات الدولة المختلفة في المناطق المحررة.

وعلق مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لشؤون الدفاع والأمن، الفريق الركن محمد علي المقدشي، على قرار إقالته من منصبه السابق وزيرا للدفاع.

وكتب المقدشي، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: "أبارك لزميلي ورفيق الدرب، الفريق الركن محسن محمد الداعري، بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه وزيرا لوزارة الدفاع".

وأضاف: "أتمنى له كل التوفيق والسداد في المهام الوطنية التي أوكلت إليه".

ووجه المقدشي في منشوره، رسالة إلى الضباط والجنود اليمنيين، قائلا: "تحية وإكبار لأخواني وأبنائي القادة والضباط والصف والجنود الشامخين في مختلف ساحات وثغور الوغى، في كل مترس وخندق، وفي كل جبل وساحل وواد، الأوفياء لله وللوطن، الذين لم تثنهم العوائق والتحديات عن الثبات في مواقعهم ذودًا عن حياض الوطن وكرامته".

وأكد ثقته في كل الرفاق والقادة والجند، بالثبات على العهد والوعد، والتماسك ووحدة الصف والهدف، لاستكمال تحرير تراب الوطن من مليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني، والحفاظ على وحدة القوات المسلحة واستكمال مهمة بنائها وتطوير قدراتها.

وشدد أنه سيظل جنديا مخلصا للوطن مدافعا عنه ومقاتلا تحت لوائه، ممتثلا لأوامر القيادة وملبيا لنداء الواجب، وفيا للمبادئ والأهداف السبتمبرية والأكتوبرية العظيمة.