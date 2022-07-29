لماذا يرى المسؤولون الغربيون أن هناك فرصة سانحة لتمديد وتثبيت هدنة اليمن؟ (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - يرى المسؤولون أن هناك فرصة سانحة لتمديد وتعميق وقف إطلاق النار، مع وجود مؤشرات على إرهاق المعركة لدى كلا الجانبين.



يتنقل دبلوماسيون بين عواصم الشرق الأوسط في مسعى أخير لتمديد وتعميق الهدنة الهشة في اليمن قبل أن تنتهي يوم الثلاثاء.



في الأسبوع الماضي، سافر المبعوث الأممي الخاص هانز جروندبرج بين ميناء عدن اليمني وسلطنة عمان والرياض لإجراء محادثات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمفاوضين الحوثيين. يقوم المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ بزيارة كل من الرياض وعمان هذا الأسبوع.



تأتي جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق في وقت حرج بالنسبة لليمن، حيث جلبت الهدنة في حربه الأهلية - التي أُعلن عنها لأول مرة في أبريل / نيسان وتم تمديدها لمدة شهرين في يونيو - فترة راحة تمس الحاجة إليها من القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الناس.



وقال مسؤول غربي مطلع على المحادثات لموقع Middle East Eye، شريطة عدم الكشف عن هويته: "نحن الآن في مرحلة أصبحت فيها الهدنة أكثر التزامًا من الجانبين". مضيفا بأنه "سيكون من الصعب على أي منهما الانسحاب "



أدت الهدنة إلى انخفاض بنسبة 60 في المائة في الخسائر المدنية، ومعظمها بات يحدث نتيجة للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وفقًا للأمم المتحدة.



انخفض عدد النازحين بمقدار النصف، واستؤنفت الرحلات الدولية بقدرة محدودة من صنعاء وزادت شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.



تجميد القتال



انزلق اليمن إلى حرب أهلية في عام 2014، عندما استولى الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة صنعاء ، مما أجبر الحكومة المعترف بها دوليًا على الفرار إلى المملكة العربية السعودية. وتدخلت الرياض وتحالف من الحلفاء الإقليميين، وعلى رأسهم الإمارات العربية المتحدة، في مارس 2015 لصد الحوثيين.



سبع سنوات من القتال فشلت في طرد الحوثيين، الذين يسيطرون على شمال اليمن وحوالي 80 في المائة من سكان البلاد، إلى جانب المراكز الحضرية الرئيسية.



أدى القتال إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. يعاني ملايين اليمنيين من الجوع وسوء التغذية ويعتمد 80 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 29 مليون نسمة على المساعدات.



جاءت هدنة أبريل بعد بعض من أكثر المعارك ضراوة، حيث حاول الحوثيون الاستيلاء على مدينة مأرب الاستراتيجية. صدهم التحالف، وأعاد تنظيم قواته للهجوم في شبوة، حيث عانى الحوثيين من هزيمة نادرة، حيث يقول محللون إن وقف إطلاق النار كان مدفوعا على الأرجح بهذه التطورات في ساحة المعركة.



وقالت ميساء شجاع الدين، باحثة أولى في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، لموقع Middle East Eye: "الهدنة تفيد الحوثيين في الوقت الحالي لأن معركة مأرب أرهقتهم".



في غضون ذلك، كانت الرياض تبحث عن مخرج من الحرب. في أبريل، استقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه عقبة أمام محادثات السلام، وحل محله مجلس رئاسي من ثمانية أعضاء حثته الرياض على التفاوض مع الحوثيين.



اليمن هي صداعا للسعودية بحسب ميساء التي قالت "إنهم يريدون فقط تجميد القتال ووقف الهجمات عبر الحدود"، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على المملكة.



دفع تبدل الأولويات على جانبي الصراع، حتى لو كان على المدى القصير، الدبلوماسيين إلى الاعتقاد بأن لديهم فرصة سانحة لأنهم يضغطون من أجل تمديد الهدنة من شهرين إلى ستة.



وقال المسؤول الغربي "الآن على الأقل، تغني المنطقة بأسرها نفس الأغنية يريدون الهدنة".



الطرق والمطارات والرواتب



هناك عدد من العقبات يمكن أن تعرقل المحادثات. حيث قال مسؤولون ومحللون إن إحدى القضايا الرئيسية كانت رفض الحوثيين إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة جنوب غرب اليمن.



وقال مسؤول غربي ثان مطلع على تفكير الحكومة لموقع Middle East Eye: "تشعر الحكومة أنها قدمت الكثير من التنازلات ولم تحصل على الكثير في المقابل".



ويقول محللون إن الحوثيين يتفاوضون من موقع يعتقدون فيه أن لهم اليد العليا في ساحة المعركة، من بينهم محمد الباشا ، كبير محللي شبه الجزيرة العربية في مجموعة نافانتي ، لموقع Middle East Eye . ويضيف الباشا: "لقد دخل اليمن في مرحلة الجمود من حالة.. لا سلام ولا حرب".



كما يحاول دبلوماسيون إبرام اتفاق بين الجانبين بشأن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وطلب الحوثيون من الحكومة المساهمة فيه في المناطق التي يسيطرون عليها.



يقول المسؤولون لموقع Middle East Eye إن الحل الوسط المحتمل هو ربط دفع الرواتب في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون بدعوة الحكومة لمزيد من الشفافية بشأن عائدات الضرائب التي يجمعها المتمردون في ميناء الحديدة.



ومع ذلك، فإن اتفاقيات تقاسم الأعباء معقدة، لأن النظام المالي في اليمن منقسم، حيث يقوم بنك مركزي في صنعاء وآخر في عدن بطباعة عملته الخاصة.



وقال المسؤول الغربي لموقع Middle East Eye: "الهدف هو الوصول إلى اتفاقيات مبدئية يمكن تعميقها والعمل عليها تقنيًا خلال الهدنة المقبلة".



ويمكن أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع الرحلات الجوية من صنعاء. أثناء استئناف الرحلات إلى عمان، سمحت مصر برحلة واحدة فقط إلى القاهرة وتطلب المزيد من التفتيشات الأمنية في المطار. يجري حاليًا نشر قائمة بالوجهات الإضافية، والتي أخبر المسؤولون موقع 'ميدل إيست آي 'أنها تحتوي على مدن في المنطقة يمكن الوصول إليها حاليًا من مطار عدن.



حتى لو توصل الجانبان إلى اتفاق لتمديد الهدنة، فإن قلة فقط يتوقعون انفراجة بشأن تسوية سياسية في أي وقت قريب.



وقال ريمان الهمداني، من مركز السياسة اليمنية، لموقع Middle East Eye: "طوّرت الهدنة تدابير لبناء الثقة بين الجهات الفاعلة التي ربما لن تكون قادرة على التصالح أبدًا".



وتقول الأمم المتحدة إن كل جانب يواصل إرسال تعزيزات إلى الخطوط الأمامية. في الشهر الماضي فقط، اعترضت المملكة المتحدة ما قالت إنه شحنة صواريخ إيرانية في خليج عمان من المحتمل أن تكون متجهة إلى اليمن.



إذا تراجعت المملكة العربية السعودية عن الصراع، فسيظل اليمن مع مزيج متباين من الخصوم المسلحين، بما في ذلك داخل التحالف. حيث قاتلت مجموعات مثل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي كلاً من الحوثيين والحكومة. كما كثف تنظيم القاعدة عملياته في جنوب اليمن.



وأضاف الهمداني "قد تكون هناك هدنة طويلة الأمد بشأن الهجمات عبر الحدود على السعوديين، لكن داخل اليمن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

