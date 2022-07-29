شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثي تُنشئ كيان استخباراتي جديد لمواجهة الانشقاقات الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عن تشكيل كيان استخباراتي جديد لمواجهة المعارضين لها والمنشقين باسم "الاستقطاب المعادي".

وكشفت ميليشيا الحوثي أن هذا الجهاز المستحدث برئاسة القيادي البارز في صفوفها عبدالمحسن طاووس، ويهدف إلى مواجهة ما وصفته بـ "الاستقطاب المعادي"، في مؤشر على مخاوف ميليشيا الحوثي التي تواجه سلطاتها تذمرا واسعا من انشقاقات داخلية.

وقالت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، إن القيادي في الجماعة، ورئيس ما يسمى "المجلس السياسي"، مهدي المشاط، اجتمع بمسؤول ملف ما سُمي بـ "الاستقطاب المعادي" عبدالمحسن طاووس، للبحث في سبل مواجهة "الاستقطاب" الذي يقوم به "العدوان"، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية.

وذكرت أن المشاط أكد أهمية وضع خطة لمواجهة "الاستقطاب المعادي وتجفيف منابعه"، في خطوة تعكس توجها من الجماعة نحو تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد ناشطين وقيادات يشتبه بموالاتها للخصوم السياسيين والعسكريين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتطرق اللقاء إلى آلية التواصل مع "المتورطين للعودة إلى حضن الوطن"، على حد وصف وكالة الأنباء التابعة للميليشيا.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت مطلع العام 2019، تشكيل جهاز مخابراتي جديد، تحت مسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بعد حل جهازي "الأمن السياسي والأمن القومي".

وعلى صعيد آخر، وثق تقرير حقوقي مقتل وإصابة 17 مدنيًا بنيران ميليشيا الحوثي في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، خلال شهر يونيو الماضي.

وأفاد "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان"، في تقريره الشهري، بأن ميليشيا الحوثي تسببت بـ22 حالة انتهاك في المحافظة تنوعت بين القتل والإصابة واستهداف لممتلكات عامة وخاصة.

وبحسب التقرير، فإن 9 مدنيين قتلوا بنيران ميليشيا الحوثي، بينهم 4 أطفال وامرأة واحدة، ومن ضمن حالات القتال هذه، قتل مباشر لامرأة، ومقتل طفلين بقذيفة مدفعية، وقتل مدني واحد جراء انفجار لغم أرضي.

كما أعدم الحوثيون 3 مدنيين "من فئة المهمشين"، حسب التقرير، بينما تسبب قصف طيران مسير مفخخ تابع للحوثي بمقتل طفلين.

وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي تسببت بإصابة 8 مدنيين، بينهم طفل وامرأة، وفي التفاصيل، تسبب قناصون حوثيون بإصابة 4 مدنيين بينهم امرأة، بينما تسببت الألغام الحوثية بإصابة 4 مدنيين بينهم طفل.

وتطرق التقرير إلى الوضع العام في محافظة تعز، معتبرًا أن استمرار الحصار الحوثي جعل الهدنة المعلنة برعاية أممية أكثر هشاشة، وجعل الوضع الأمني مترديًا.

وأشار إلى إصرار ميليشيا الحوثي على إغلاق المنافذ والطرقات الرئيسية لتعز والإمعان في زيادة معاناة المواطنين.

كما تطرق التقرير إلى الهدنة الهشة التي لا تزال محافظة تعز خارج إطارها.

وتحتل تعز المركز الأول من حيث الخروقات الحوثية للهدنة، وفق رصد الجيش الحكومي، والتي وصلت لما يقارب الـ1000 خرق، طالت مواقع للجيش وأهدافا مختلفة بينها أحياء سكنية ومناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما أدى إلى سقوط العديد من المدنيين بين قتيل وجريح.