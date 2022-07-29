شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جحيم تحت الأرض.. تقرير يكشف معاناة أطفال اليمن بسبب "ثلاثي الموت" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - "جحيم تحت الأرض" تقرير حديث صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، يكشف حال أطفال اليمن وما يعانوه في ظل الحرب.

ويقول التقرير، إنه في الوقت الذي يستيقظ أطفال العالم صباحًا، يموت طفل يمني على الأقل كل 75 ثانية بسبب "ثلاثي الموت" الحرب والجوع والكوليرا، وعندما يصلون إلى مدارسهم، سيكون طفل واحد قد أصبح عنوانًا مأساويًا في خبر عاجل بعد عودته من الحرب جثة باردة محرومًا من حرارة حضن أمه.

ويضيف تقرير “جحيم تحت الأرض”، كل الآباء في الأرض يمرحون مع صغارهم في مدن للألعاب، بينما لا يجد أطفال اليمن سوى اللهو مع الموت في حقول الألغام.

وقبل أن يعودوا بأمان رفقة صغارهم إلى منازلهم، سيكون 2000 طفل يمني قد لفظوا أنفاسهم كانوا بحاجة لقطرة دواء، ونحو 3 آلاف طفل آخرين تم الزج بهم في الجبهات فحملوا سلاحًا أثقل من وزن أجسادهم، من دون أن يدركوا أنهم ذاهبون للجحيم بلا عودة، وسيكون أكثر من 3 آلاف طفل ممن قرروا ترك بيوتهم ومدنهم جراء القصف والقنص والاختطاف.

ويتابع: "في اللحظة التي يخلد أطفال الأرض إلى نومهم، سيكون نحو 5 ملايين طفل مجهول بلا اسم ولا هوية قد شطبتهم الحرب تمامًا من الحياة، بينهم قرابة مليون جندي صغير يطاردهم الموت في الجبهات، وأكثر من 2 مليون يتجرعون ويلات اليُتم والجوع والقهر في مخيمات النزوح، وأكثر من 900 ألف آخرين يلتحفون كراتين الأرصفة لاتقاء خذلان الإنسانية الذي ينخر أجسادهم.

تعرض أطفال اليمن لـ35 ألف حالة انتهاك طال براءتهم، ارتكبت ميليشيا الحوثي نسبة 70% منها، تم توثيق قتل أكثر من 5700 طفل في اليمن، غالبيتهم في مدينة تعز.

فهذا سليمان طفل لم يتعد 9 سنوات من عمره، كان يلعب مع رفاق طفولته، يجري ويمرح ويشاغب الحياة دون تعب، اليوم تغير كل شيء في حادثة لغم غادر سلبه إحدى قدميه وهو يرعى الأغنام. وغير سليمان كُثر في بلد مفخخ بألغام زرعها الحوثيون في كل مكان يصلون إليه.

وتواجه الطفولة في اليمن، أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لا يزال عدّاد الضحايا في نزيف مستمر، ووفق تقارير الأمم المتحدة، فإن هذه الألغام صنعت محليًا من البلاستيك بأشكال علب طعام وزجاجات مياه.

وزُرعت الألغام في مناطق جبلية على "شكل صخور" وتم زراعة بعضها في شكل "كتل رملية" في الصحاري والوديان، كما صنعوا "عبوات ناسفة وألغامًا" لتتناسب مع زراعتها داخل علب وأكياس غذائية لتحقق أكبر قدر من الخسائر في الأرواح.

وتشير الإحصائيات على موقع المشروع السعودي (مسام) في اليمن، والذي يساعد الجيش اليمني في إزالة الألغام، أن المشروع نجح بإزالة 440 ألف لغم من جميع أنحاء اليمن منذ منتصف عام 2018.

كما أدت زراعة الألغام إلى زعزعة استقرار المجتمعات المحلية والتسبب في نزوح السكان، لا سيما داخل محافظة حجة، فضلًا عن تسببها بتلويث الأراضي الزراعية وتعطيل وصول المساعدات الإغاثية حسب تحذيرات منظمة اليونسيف.