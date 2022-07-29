شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع اليمني.. أول تعليق للمقدشي عقب إقالته من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لشؤون الدفاع والأمن، الفريق الركن محمد علي المقدشي، على قرار إقالته من منصبه السابق وزيرا للدفاع.

وأجرت الحكومة اليمنية، الخميس، تعديلا وزاريا محدودا، كانت أبرز ملامحه تعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري، وزيرا للدفاع، خلفا للمقدشي.

وكتب المقدشي، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: "أبارك لزميلي ورفيق الدرب، الفريق الركن محسن محمد الداعري، بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه وزيرا لوزارة الدفاع".

وأضاف: "أتمنى له كل التوفيق والسداد في المهام الوطنية التي أوكلت إليه".

ووجه المقدشي في منشوره، رسالة إلى الضباط والجنود اليمنيين، قائلا: "تحية وإكبار لأخواني وأبنائي القادة والضباط والصف والجنود الشامخين في مختلف ساحات وثغور الوغى، في كل مترس وخندق، وفي كل جبل وساحل وواد، الأوفياء لله وللوطن، الذين لم تثنهم العوائق والتحديات عن الثبات في مواقعهم ذودًا عن حياض الوطن وكرامته".

وأكد ثقته في كل الرفاق والقادة والجند، بالثبات على العهد والوعد، والتماسك ووحدة الصف والهدف، لاستكمال تحرير تراب الوطن من مليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني، والحفاظ على وحدة القوات المسلحة واستكمال مهمة بنائها وتطوير قدراتها.

وشدد أنه سيظل جنديا مخلصا للوطن مدافعا عنه ومقاتلا تحت لوائه، ممتثلا لأوامر القيادة وملبيا لنداء الواجب، وفيا للمبادئ والأهداف السبتمبرية والأكتوبرية العظيمة.

وعيّن الفريق الركن محمد المقدشي، في 2018، وزيرا للدفاع، في خضم الحرب اليمنية ضد مليشيات الحوثيين، في ظل استمرار بقاء وزير الدفاع السابق، اللواء محمود الصبيحي في الأسر لدى الحوثيين.

وبالتزامن مع قرار إعفاء المقدشي من منصب وزير الدفاع، جرى تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.

عينه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في نوفمبر 2018 خلفًا للواء محمود الصبيحي، المعتقل لدى الحوثيين منذ مارس 2015، حيث جاء بعد أن ظل هذا المنصب شاغرًا أكثر من 3 أعوام.

ويعتبر المقدشي أحد القيادات العسكرية البارزة في اليمن، وشغل عددًا من المناصب المهمة في البلاد.

ومن بين المناصب القيادية المهمة التي شغلها في الجيش اليمني خلال مراحل مختلفة من تاريخ البلاد، قائد المنطقة العسكرية السادسة عام 2013، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للشؤون الفنية عام 2012، وقائد محور عتق قائد اللواء 21 ميكا عام 2007.

وكان المقدشي قد كُلف بقيادة القوات المسلحة اليمنية في خضم الانقلاب الحوثي ضد الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014، وفي مايو 2015 أصدر الرئيس هادي قرارًا بتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع خلفًا للواء حسين خيران.

كما صدر قرار جمهوري في سبتمبر 2017 قضى بتعيين المقدشي مستشارًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، ومندوبًا في قيادة القوات المشتركة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل، كما تمت ترقيته إلى رتبة فريق.

أما في مارس 2018، أصدر الرئيس هادي قرارًا بتكليفه القيام بأعمال وزير الدفاع مع استمرار رفض الحوثيين الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، كما عُين حينها أيضًا ممثلًا لليمن لدى القوات المشتركة التي تضم قوات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.