شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محسن الداعري.. ميادين القتال "تشهد" لوزير دفاع اليمن الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن تعديلات وزارية شملت عددا من الوزارات.

وطالت التعديلات وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال والطرقات، والتي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي، وذلك للمرة الأولى من تسلمه السلطة في أبريل الماضي.

وعين مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن محسن الداعري وزيرا للدفاع وذلك خلفا للفريق الركن محمد المقدشي.

وقضت المادة الأولى في القرار الجمهور رقم 17 لسنة 2022 بتعين "اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيرًا للدفاع، ويرقى إلى رتبه فريق".

ولد الفريق محسن الداعري في العام 1965، في مديرية جحاف بمحافظة الضالع جنوب اليمن، وهو متزوج وأب لسبعة أولاد، وتلقى تعليمه الأساسي والإعدادي والثانوي في مدارس الضالع، قبل أن يلتحق بالكلية العسكرية في عدن في عام 1983.

تنقل الفريق الداعري في وحدات عديدة في السلك العسكري بجنوب اليمن، بدءا من العام 1985 في اللواء 22 مشاة بمحافظة المهرة، وبعد حرب صيف 1994 بين دولتي اليمن، انتقل إلى اللواء 15 مشاة بمحافظة صعدة، حتى عام 2000، وانتقل لاحقا إلى الفرقة الأولى المدرعة بصنعاء التي كان يقودها علي محسن الأحمر، واستمر فيها حتى عام 2011، وأخيرا انتقل إلى المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب منذ عام 2012 وظل كذلك حتى تعيينه وزيرا للدفاع.

ويمتلك الفريق محسن الداعري عددا من المؤهلات العلمية والعسكرية، فقد حصل على دبلوم علوم اجتماعية من جامعة عدن عام 1988، أما المؤهلات العسكرية، فيمتلك الداعري بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية العسكرية في عدن عام 1985، إضافة إلى ماجستير علوم عسكرية من كلية القيادة والأركان بصنعاء في عام 2000.

تدرج الفريق الداعري في عدد من المناصب القيادية، منها ركن عمليات اللواء 22 مشاة، ومدير إدارة عمليات الفرقة الأولى مدرع، وركن تدريب لواء الدفاع الجوي بقيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية لمدة ثلاثة أعوام حتى عام 2003، ورئيس عمليات لواء الدفاع الجوي حتى 2010، وكذلك رئيس أركان اللواء 135 مشاة التابع للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، وقائد اللواء 122 مشاة بصعدة حتى عام 2012، إضافة إلى توليه منصب قائد اللواء 14مدرع في مأرب من عام 2012، قبل تعيينه مساعدا لقائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة.

أصيب الداعري في معارك تحرير محافظة مأرب في العام 2016 إصابة بالغة، نقل على إثرها للعلاج في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن يعود بعد أشهر لمزاولة مهامه العسكرية.

يعد الفريق محسن الداعري، من القيادات العسكرية الرفيعة المتوافق عليها من جميع القوى اليمنية، ومقرب من الجميع، ويعد سجله العسكري حافلا بمقارعة ميليشيات الحوثيين ومعارك تحرير مأرب وتأمينها، ولم يسبق له أن شارك في أي مناوشات أو توترات بين الفصائل اليمنية المناهضة للحوثيين.

وكان آخر منصب تقلده الفريق الركن محسن محمد حسين الداعري رئيس هيئة الأركان في قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش اليمني، فضلا عن عمله كمساعد لقائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز.

شارك الداعري منذ 2015 بمعارك طاحنة ضد مليشيات الحوثي وكان في الخط الأمامي لدى تحرير محافظة مأرب بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

واللواء 14 مدرع الذي قاده الداعري لأكثر من 8 أعوام يعد أحد أهم الألوية التي احتفظت بنواتها ضمن قوات الحرس الجمهوري السابق، وبعد إصابته في معركة نصر 1 تم إجلاؤه بطائرة عسكرية للتحالف ليعود بعد تماثله للشفاء إلى الخطوط الأمامية لقهر الحوثيين.

ويتمتع الداعري بخبرة قتالية ميدانية فذة في حرب مليشيات الحوثي منذ مشاركته في حروب صعدة خلال الفترة (2004-2009)، كما قاوم ببسالة مع الجيش اليمني لمنع الانقلابيين من اجتياح مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وتعد أهم معقل للحكومة.

كما يعد من أوائل من قاوم مليشيات الحوثي إلى جانب اللواء عبدربه الشدادي الذي قتل في هجوم غادر في مأرب 2016 بعد أن خاض معارك بطولية منقطعة النظير.

وينظر لتعيين قائد ميداني له دور بارز في جبهات القتال في رأس هرم وزارة الدفاع بأنها خطوة قد تنعكس على حل تعقيدات الملف العسكري لا سيما توحيد مختلف القوات وتنويع أساليب ردع الحوثيين والقاعدة وداعش.

وسيحل ملف الشهداء والجرحى ويحرك فاعلية جبهات القتال شمالا انطلاقا من الجنوب خاصة وأن الداعري صاحب تجربة علمية وميدانية حاز بموجبها العديد من الأوسمة والشهادات التقديرية وميداليات التفوق القتالي.

كما تم تعيين "الدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيرًا للنفط والمعادن، والمهندس مانع صالح يسلم بن يمين وزيرًا للكهرباء والطاقة، والمهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيرًا للأشغال العامة والطرق".

وفي قرار جمهوري حمل رقم 20 لسنة 2022 عين مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي مستشارًا لرئيس المجلس لشؤون الدفاع والأمن.