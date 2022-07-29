الخارجية تبلغ البعثات الأجنبية بعدم الاعتراف بمخرجات جامعة العلوم بصنعاء (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - أبلغت وزارة الخارجية اليمنية، السفارات والبعثات الأجنبية لدى اليمن أنه تم نقل المركز الرئيسي لجامعة العلوم والتكنولوجيا إلى عدن، وعدم الاعتراف بمخرجات الجامعة في مناطق سيطرة الحوثي.

وعمّمت الجامعة في الوثيقة التي حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منها، بالاقتصار على التعامل مع المركز الرئيس بعدن، وعدم الإعتراف بمخرجات الجامعة في صنعاء وفروعها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

يذكر أن المليشيا سطت على الجامعة بشكل كامل في يناير 2020 عبر الحارس القضائي، ونصّبت القيادي الحوثي عادل المتوكل رئيساً لها، فيما اختطفت رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان، كما عينت عددا من عناصر الجماعة في مناصب إدارية.



وفي وقت لاحق تم نقل المركز الرئيسي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الى العاصمة المؤقتة عدن، كما سارعت رئاسة الجامعة إلى الإعلان عن عدم الاعتراف بمخرجات الفروع في صنعاء والحوبان والحديدة وإب والواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.



كما حثّت الجامعة طلابها، على عدم الدارسة في فروع الجامعة بصنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين لعدم قانونية مخرجاتها التعليمية.



وقالت الجامعة في بيان لها في الذكرى الأولى لسيطرة الحوثيين على مركزها الرئيسي السابق، إنها غير مسؤولة عن المخرجات التعليمية في فروعها بصنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي بداية من العام الدراسي 2020- 2021م.