شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقضايا نصب واحتيال

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز، يوم الخميس، تمكنّها من ضبط متهم بقضايا نصب واحتيال.

وقال الإعلام الأمني لشرطة تعز، إن أفراد قسم شرطة الحَصَب تمكنوا من ضبط شخص يدعى (م ع س) متهم بقضايا نصب واحتيال.

وأوضح الاعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الحصب قامت بعملية رصد دقيقة للمتهم الذي أقدم على عدد من جرائم السرقة والنصب والاحتيال واستدراج عدد من سائقي الباصات وسرقة جوالاتهم وإيهامهم بأنه يود الاتصال من تلفوناتهم حيث يقوم باستئجار باص إلى أماكن محددة ثم يوهم اصحاب الباصات أن جواله معطل ويطلب منهم منحه جوالاتهم للاتصال ويلوذ بالفرار.

واشار إلى أن المتهم تم إيداعه الحجز واستدعاء أصحاب البلاغات السابقة حيث تم التعرف عليه من قبلهم وقد تم استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الإختصاص.