شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرزها الدفاع.. المجلس الرئاسي يعلن عن تعديل وزاري جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالت التعديلات وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال والطرقات

كشف مجلس القيادة الرئيس في اليمن، اليوم الخميس، عن تعديلات وزارية شملت عددا من الوزارات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أنه "صدر اليوم قرار جمهوري قضى بتعديل وزاري شمل أربع وزارات".

وطالت التعديلات وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال والطرقات، والتي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي، وذلك للمرة الأولى من تسلمه السلطة في أبريل/ نيسان الماضي

وأفادت الوكالة بأن القرار "قضى بتعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيرًا للدفاع، ويرقى إلى رتبه فريق".

كما تم تعيين "الدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيرًا للنفط والمعادن، والمهندس مانع صالح يسلم بن يمين وزيرًا للكهرباء والطاقة، والمهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيرًا للأشغال العامة والطرق".

وسلم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، السلطة في أبريل الماضي إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

تعديل محدود عقب مناقشة ملف إصلاح المؤسسات

واصل مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمس الأربعاء، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة ملف الإصلاحات المؤسسية والتدخلات الإنمائية الدولية في قطاعات البنى التحتية والخدمية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن الاجتماع عقد بحضور أعضاء المجلس، عبدالرحمن المحرمي، ود.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي، سلطان العرادة، طارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.



واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقرير من مستشار مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الدكتور خلدون سالم صالح، حول التدخلات الأممية الإنمائية والخدمية في عدد من المحافظات اليمنية.



وأظهر التقرير المشاريع الجارية والمرتقبة في سبعة قطاعات حيوية بينها الطرق الحضرية والريفية، والصرف الصحي، والطاقة الشمسية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.



وأشاد المجلس في هذا السياق بدور مكتب المشروعات الأممية في اليمن، وجهود عامليه وأهمية التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية في برمجة الأولويات بمختلف القطاعات.



كما ناقش المجلس عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله على صعيد الإصلاحات، وتطبيع الأوضاع الإدارية، وتحسين الخدمات في بعض المحافظات.

وكان مجلس القيادة الرئاسي، استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والإجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة.

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