قال إن قتلى أسرته بلغ 260 فرداً.. قيادي حوثي يهدد رئيس مؤتمر صنعاء بالقتل

المنامة - ياسر ابراهيم - هدّد قيادي في مليشيا الحوثي، رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء الموالي للحوثيين صادق أمين أبو رأس، بالقتل، وأنه سيدخل إلى كرشه، وذلك في ظل الانقسام بين الأجنحة الموالية لمليشيا الحوثي.

جاء ذلك على لسان القيادي الحوثي المدعو عبد السلام جحاف، في مقابلة متلفزة بثّتها قناة فضائية موالية للحوثيين بصنعاء.

واتهم القيادي الحوثي جحاف، صادق أمين أبو رأس بموالاة من وصفهم بـ"اليهودي" من صنعاء، في إشارة للتحالف. مؤكدا أن هذا الأمر ليس سهلا وأنه "سيدخل إلى كرشه". في إشارة إلى قتل أبو رأس وسحله.

واعترف جحاف بخسارة أسرته على أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منذ الانقلاب الحوثي في مختلف الجبهات، موضحا أن عدد القتلى من أسرته بلغ 260 قتيلا.

وصبّ القيادي الحوثي جحاف، جام غضبه على النشطاء اليمنيين، الذين سخروا من حديث القيادي الحوثي "مهدي المشاط"، والذي زعم أنه لا يمتلك منزل.

وزعم جحاف أن زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي "يتغدى زبادي، فيما يقوم أمين أبو رأس بأكل وجبة الحنيذ.."، في محاولة لإدعاء التقشف، ورمي تهم الفساد بالموالين لهم من حزب المؤتمر.

يأتي هذا في ظل الغضب الشعبي المتصاعد ضد المليشيا الحوثي خصوصا في ظل الهدنة، والتي عملت على ارباك مليشيا الحوثي، وامتناع المواطنين على التحشيد الى جبهات القتال.

وتشهد مليشيا الحوثي انقسامات في صفوفها منذ الهدنة، واتهامات متبادلة بين أطرافها، وصراع بين أجنحتها وصلت حد الاغتيالات.

يشار إلى أن صادق أمين أبو رأس تم انتخابه في مطلع 2018 كرئيس لحزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء، بعد اغتيال رئيسه السابق علي عبد الله صالح على أيدي المليشيا في ديسمبر 2017م.

وانتخب الحزب نجل صالح "أحمد علي عبد الله صالح" المقيم في الإمارات نائبا لصادق أمين أبو رأس.