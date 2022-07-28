عدن.. رابطة حقوقية تطالب المجلس الرئاسي بالكشف عن مصير المخفيين قسراً

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب رابطة حقوقية، المجلس الرئاسي اليمني، العمل على كشف مصير المخفيين قسراً في العاصمة عدن (جنوبي اليمن).



جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذتها فرع رابطة أمها المختطفين والمخفيين قسراً بمدينة عدن، أمام قصر المعاشيق، أمس الأربعاء.



وطالبت المحتجات في وقفتهن المجلس الرئاسي بالكشف عن مصير "52" مخفيًا منذ خمسة أعوام، كما طالبن بمحاكمات عادلة لـ "55" معتقل تعسفاً.



وأكدت الأمهات أن قضية أبنائهن إنسانية بالدرجة الأولى لا تقبل المساومات والخذلان المستمر.



وسلمت الأمهات كشفاً بأسماء أبنائهن المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً لقائد حراسة قصر المعاشيق لتسليمه للديوان الرئاسي.

