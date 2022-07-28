الخدمة المدنية تعلن الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الأحد 31 يوليو 2022م إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم للعام 1444هـ.



وأشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.



ورفعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.

