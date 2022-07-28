شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. الماس يتفقد سير العمل بشارع السواعي بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حث المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن الجهة المنفذة لمشروع شارع السواعي بالمعلا على سرعة الإنجاز.

وجاء ذلك عقب زيارة تفقدية للمشروع الذي شدد على مضاعفة الجهود لكون المشروع يعد من المشاريع الحيوية بالمديرية مما يتطلب على سرعة إنجازه.

ونوه الماس أن سير العمل يجب أن يكون وفقاً للمدة الزمنية المحددة في عقد المشروع.

واستمع الماس من المهندس معتصم الطعسلي مدير مشروع شارع السواعي بالمعلا أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة.

واشار الطعسلي أن شركة الشاطئ للهندسة والمقاولات بدأت أعمال الصيانة لإنجاز العمل خلال الفترة الزمنية المحددة.

جدير بالذكر أن العاصمة عدن تشهد عدة مشاريع خلال هذه الأيام بدءاً بمشروع كالتكس الى الغزل والنسيج وصيانة وإعادة تأهيل خط مستشفى عدن المعاشيق وكذلك خط سوزوكي الرحاب وصيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.